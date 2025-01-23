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23 января 2025, 11:21 Читати українською

путин все больше обеспокоен экономикой россии на фоне угрозы новых санкций от Трампа — Reuters

Российский диктатор владимир путин все больше озабочен проблемами в экономике россии. Это происходит на фоне того, что президент США Дональд Трамп настаивает на прекращении войны с Украиной и пригрозил новыми санкциями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в Кремле.

Российский диктатор владимир путин все больше озабочен проблемами в экономике россии.

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Российская экономика, базирующаяся на экспорте нефти, газа и полезных ископаемых, демонстрировала устойчивый рост за последние два года, несмотря на многочисленные раунды западных санкций, введенных после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Однако внутренняя экономическая деятельность в последнее время пострадала из-за дефицита рабочей силы и высоких процентных ставок, введенных для сдерживания инфляции, которая усилилась на фоне рекордных военных расходов.

Часть российской элиты считает, что желательно искать пути для переговорного урегулирования войны, сообщили два источника, знакомых с настроениями в Кремле.

Трамп пообещал быстро решить войну в Украине. На этой неделе он заявил, что США введут новые санкции и тарифы против россии, если путин не пойдет на переговоры, добавив, что российская экономика «на пути к большим проблемам».

Читайте также: Трамп пригрозил россии жесткими санкциями и пошлинами, если та не остановит войну

путин заявлял, что россия может воевать столько, сколько потребуется, и что Москва никогда не уступит интересы другому государству.

Однако российский диктатор также признает давление, оказываемое войной на экономику, сообщил источник, указывая на «очень серьезные проблемы», такие как влияние высоких процентных ставок на гражданский бизнес и промышленность.

россия в этом году повысила расходы на оборону до рекордного для постсоветского периода уровня — 6,3% ВВП, что составляет треть бюджетных расходов. Эти затраты повлекли за собой инфляцию.

Вдобавок к этому правительство стремилось увеличить налоговые поступления, чтобы сократить бюджетный дефицит.

Недовольство путина было очевидным на встрече в Кремле с бизнес-лидерами вечером 16 декабря, где он упрекал высокопоставленных должностных лиц экономического блока, согласно данным двух источников.

Один из источников рассказал, что путин был явно недоволен, когда узнал, что частные инвестиции сокращаются из-за высокой стоимости кредитов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+90
Три літри
Три літри
23 января 2025, 11:27
#
Трамп тільки, но написав свій погрозливий твіт, а Рейтерс за ніч поки путлер спав встигло з’ясувати що той дуже цим переймаєтся?
+
+15
Abramon
Abramon
23 января 2025, 13:42
#
Поки товстий схудне, то худий здохне.
В одічалих є ще вагомий аргумент такий, як загальна мобілізація.
+
0
Три літри
Три літри
23 января 2025, 13:48
#
Вони могли давним давно нею скористатись і більш того в 2022 це вже було
мобізілація не вирішить проблем і не дасть швидкої перемоги
+
0
Abramon
Abramon
23 января 2025, 14:07
#
Не так все просто з мобілізацією. «Народніє волнєніє» і непопулярні рішення режим одічалої цього остерігається, тому й не поспішає з цим рішенням. Поки воюють контрактники, які знають, що свідомо йдуть на убой і каліцтва оскільки
підписали контракт.
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
23 января 2025, 14:26
#
Це не «мобілізація» а «могілізація», гестапо наловлює жертв на вулицях і кидає в бусики, думаючи що вони будуть вмирати за «незламного»)
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
23 января 2025, 14:28
#
Чергові казки від пропагандистів. Дочитав до «СРСР допоміг америці перемогти гітлера» — далі думаю читати не варто, ніхто не сприйме цей висер серйозно.
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