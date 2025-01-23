путин все больше обеспокоен экономикой россии на фоне угрозы новых санкций от Трампа — Reuters

Российский диктатор владимир путин все больше озабочен проблемами в экономике россии. Это происходит на фоне того, что президент США Дональд Трамп настаивает на прекращении войны с Украиной и пригрозил новыми санкциями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в Кремле.

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Российская экономика, базирующаяся на экспорте нефти, газа и полезных ископаемых, демонстрировала устойчивый рост за последние два года, несмотря на многочисленные раунды западных санкций, введенных после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Однако внутренняя экономическая деятельность в последнее время пострадала из-за дефицита рабочей силы и высоких процентных ставок, введенных для сдерживания инфляции, которая усилилась на фоне рекордных военных расходов.

Часть российской элиты считает, что желательно искать пути для переговорного урегулирования войны, сообщили два источника, знакомых с настроениями в Кремле.

Трамп пообещал быстро решить войну в Украине. На этой неделе он заявил, что США введут новые санкции и тарифы против россии, если путин не пойдет на переговоры, добавив, что российская экономика «на пути к большим проблемам».

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путин заявлял, что россия может воевать столько, сколько потребуется, и что Москва никогда не уступит интересы другому государству.

Однако российский диктатор также признает давление, оказываемое войной на экономику, сообщил источник, указывая на «очень серьезные проблемы», такие как влияние высоких процентных ставок на гражданский бизнес и промышленность.

россия в этом году повысила расходы на оборону до рекордного для постсоветского периода уровня — 6,3% ВВП, что составляет треть бюджетных расходов. Эти затраты повлекли за собой инфляцию.

Вдобавок к этому правительство стремилось увеличить налоговые поступления, чтобы сократить бюджетный дефицит.

Недовольство путина было очевидным на встрече в Кремле с бизнес-лидерами вечером 16 декабря, где он упрекал высокопоставленных должностных лиц экономического блока, согласно данным двух источников.

Один из источников рассказал, что путин был явно недоволен, когда узнал, что частные инвестиции сокращаются из-за высокой стоимости кредитов.