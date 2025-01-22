«єВідновлення» вернулось в «Дию»

Услуга «єВідновлення» вернулась в «Дию». Украинцы снова могут подавать заявки на компенсацию поврежденного или разрушенного жилья в приложении. Об этом сообщает вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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«Если ваше жилье повреждено или разрушено в результате боевых действий, подавайте заявку на получение государственной помощи в «Дие», — отметил Федоров.

Кто получит компенсацию в первую очередь

По его словам, в первую очередь компенсации получат:

военнослужащие,

многодетные семьи,

люди с инвалидностью.

Средства с карты можно потратить на строительные материалы или оплату услуг подрядчиков, которые помогут восстановить ваш дом.

«Услуга актуальна для подконтрольных территорий Украины», — добавил министр.

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Напомним

«Минфин» писал, что в декабре 2024 года правительство приняло решение перераспределить 15 млрд грн на государственную программу «єВідновлення» для внутренне перемещенных лиц.