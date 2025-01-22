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22 января 2025, 19:33 Читати українською

Google инвестирует еще $1 миллиард в конкурента OpenAI

Google дополнительно инвестирует более $1 млрд в конкурента OpenAI — компанию Anthropic, укрепляя свои позиции в стартапе на фоне гонки среди гигантов Кремниевой долины за разработку передовых систем искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Financial Times.

Google дополнительно инвестирует более $1 млрд в конкурента OpenAI — компанию Anthropic, укрепляя свои позиции в стартапе на фоне гонки среди гигантов Кремниевой долины за разработку передовых систем искусственного интеллекта (ИИ).
Фото: pixabay.com

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По словам четырех человек, знающих ситуацию, поисковый гигант, принадлежащий Alphabet, уже выделил Anthropic около $2 млрд и сейчас увеличивает свою долю в стартапе.

Anthropic, наиболее известная своими моделями ИИ семейства Claude, является одним из ведущих стартапов в новой волне генеративного ИИ, создающего инструменты для генерации текста, изображений и кода в ответ на запросы пользователей.

Хотя Google создала технологию, на основе которой работают модели, такие как Claude и GPT-4 от OpenAI, компания отстает в коммерциализации этой мощной технологии.

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Инвестиции в Anthropic являются частью стратегии Google по диверсификации своего бизнеса в сфере искусственного интеллекта и борьбы с сильными конкурентами, такими как Microsoft, Meta и Amazon.

Также сообщается, что Anthropic находится на пороге привлечения еще 2 млрд долларов от венчурных инвесторов из Силиконовой долины, среди которых Lightspeed Venture Partners. Соглашение, по словам нескольких лиц, знакомых с его деталями, должно увеличить оценку стартапа втрое — до примерно $60 млрд.

Стартап соперничает с такими конкурентами, как OpenAI и xAI Илона Маска, которые вместе привлекли более $10 млрд в прошлом году, а также Meta (Facebook) и Microsoft.

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Доходы Anthropic достигли $1 млрд в годовом исчислении в декабре, что примерно в 10 раз больше, чем годом ранее, сообщил один из источников, знакомый с финансами компании.

Несмотря на это, инвесторы не ожидают, что Anthropic или ее конкуренты станут прибыльными в ближайшем будущем из-за высоких затрат на разработку ведущих моделей ИИ. Однако они верят, что новые прорывы в технологиях могут создать триллионы долларов стоимости в перспективе.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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