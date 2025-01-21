ЕС уменьшает зависимость от российского ископаемого топлива — фон дер Ляйен

После начала российского военного вторжения в Украину и в ответ на попытки Кремля шантажировать Европу прерываниями в поставках газа, ЕС значительно сократил зависимость от российского ископаемого топлива. Об этом в понедельник в Давосе, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Укринформ.

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«До начала путинской войны Европа получала от россии 45 процентов газовых поставок и 50 процентов в поставках угля. В то время россия также была для нас крупнейшим поставщиком нефти. Такая энергия казалась дешевой, но именно это подвергло нас шантажу.

Когда танки Путина укатились в Украину, Путин перекрыл для нас поставки газа. В ответ мы значительно и в рекордное время сократили нашу зависимость от российского ископаемого топлива. Наш импорт газа из россии сократился почти на 75 процентов. Пока мы импортируем из россии 3 процента нефти и совсем не импортируем уголь", — напомнила фон дер Ляйен.

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При этом она признала, что свобода имеет свою цену. Европейцы увидели заоблачные цены на энергию и высокие энергетические счета. В настоящее время ЕС продолжает целенаправленные меры по возврату к низким и стабильным энергетическим ценам.

«Наша конкурентоспособность зависит от возврата к стабильным и низким ценам на энергию. В среднесрочной перспективе ответ дает „чистая“ энергия, потому что она дешевая, создает внутренние рабочие места и укрепляет нашу энергетическую независимость. Уже сегодня Европа генерирует больше электроэнергии от ветра и солнца, чем от всех видов ископаемого топлива вместе», — сказала президент Еврокомиссии.

Она отметила, что ЕС будет и дальше целенаправленно развивать «чистую» генерацию от возобновляемых источников и, в некоторых странах, от ядерной энергетики.

В то же время, Европа должна активно инвестировать в чистую энергию следующего поколения, включая ядерный синтез, «усиленные» геотермальные источники и создание «твердых» аккумуляторных батарей.

ЕС намерен более активно привлекать к этой работе деньги частных инвесторов, что позволит развить настоящий европейский Энергетический союз.

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При этом фон дер Ляйен признала, что надежды на создание мирового порядка на основе сотрудничества, который люди представляли себе 25 лет назад, не превратились в реальность.

Вместо этого человечество вошло в новую эру жесткой геостратегической конкуренции, когда ключевые экономики мира соревнуются за доступ к сырью, новым технологиям и глобальным путям торговли.

Эта погоня, по словам президента Еврокомиссии, продолжается во всех областях и пространствах — от развития искусственного интеллекта до «чистых» источников энергии, от квантовых технологий до космоса, от Арктики до Южнокитайского моря.

«Наша зависимость от путей поставок была превращена в оружие, продемонстрировавшее энергетический шантаж со стороны россии, или проявившееся под давлением глобальных шоков, таких как пандемия, появляющиеся без предупреждений.

Многие средства, объединяющие всех нас, такие как коммуникационные подводные кабели, превращаются в цели (вражеских действий — ред.), от Балтийского моря до Тайваньского пролива", — отметила фон дер Ляйен.