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21 января 2025, 19:31 Читати українською

Закупили телефоны по завышенным ценам: ДБР сообщило о подозрении должностным лицам «Лесов Украины»

Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) сообщили о подозрении исполнительному директору госпредприятия «Леса Украины» и двум директорам департаментов этого же предприятия, закупившим мобильные телефоны по завышенным ценам. Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении исполнительному директору госпредприятия «Леса Украины» и двум директорам департаментов этого же предприятия, закупившим мобильные телефоны по завышенным ценам.
Фото: dbr.gov.ua

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Подробности

В августе 2023 года директор одного из департаментов ГП «Леса Украины» инициировал закупку 2,5 тыс. мобильных телефонов для нужд подчиненных подразделений. Он не исследовал рыночную стоимость техники и предложил приобрести телефоны более чем за 18 млн гривен.

Директор другого департамента объявил соответствующий тендер, на который заявку подало только одно частное предприятие с предложением на 30% выше рыночной стоимости техники.

Исполнительный директор ГП, руководствуясь служебными записками подчиненных, заключил соответствующий договор на поставку телефонов.

Выводы экспертиз подтвердили, что закупки прошли по завышенным ценам и повлекли ущерб государству на 3 млн грн.

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Трем должностным лицам ГП «Леса Украины» сообщено о подозрении в растрате чужого имущества, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

В ДБР добавили, что проверяется причастность подозреваемых к аналогичным уголовным правонарушениям.

Что говорят в «Леса Украины»

В ДП «Леса Украины» настаивают, что закупка смартфонов Sigma mobile X-treme PQ18 MAX black происходила через Prozorro с соблюдением всех требований, а именно госпредприятие сотрудничает с ДБР по «выяснению соблюдения процедуры».

Относительно цены закупки смартфонов, утверждают в ГП «Леса Украины», вопросов вообще не возникало. В результате торгов стоимость снизилась с 18,92 до 17,22 млн грн. То есть цена одного телефона — около 6 000 грн. В госпредприятии называют такой уровень цены рыночным.

Отмечается, что смартфоны используются в качестве платежных терминалов для расчетов за дрова, а также для фотофиксации при загрузке древесины на автотранспорт и внесении данных в Единую систему учета древесины (ЕОД).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
BobKickass
BobKickass
21 января 2025, 19:34
#
7200 грн за телефон і це завищено? Що ж вони там закупили таке… =)
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0
kuzmenko5
kuzmenko5
21 января 2025, 20:36
#
Та якесь китайске… Sigma mobile X-treme PQ18 MAX black
там же в тексті є
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0
bonv
bonv
21 января 2025, 20:23
#
Не там шукаєте розкрадання…
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0
bonv
bonv
21 января 2025, 20:24
#
Щось по Великому крадівництву питань немає…
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