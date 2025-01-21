Биткоин упал до $100 000 после инаугурационной речи Трампа

Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина упала до уровня близкому к $100 000 после инаугурационной речи Дональда Трампа, пишет Coindesk.

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Реакция курса на выступление Трампа

В ходе вступления в должность президента США Дональд Трамп, называющий себя сторонником цифровых активов, не упомянул ни слова про криптоотрасль.

Биткоин, который на ожиданиях инаугурационной речи Трампа сегодня обновил исторический максимум выше $109 000, падал к отметке $100 522.

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В дополнение к этому на курс биткоина сказалось отсутствие упоминания криптовалюты в качестве приоритета в документе, отправленном республиканскими законодателями.

Издание пишет, что рынок продолжает находиться в ожидании возможному созданию стратегического резерва биткоинов в США, о котором Трамп ранее заявлял.

Курс биткоина 21 января

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», по состоянию на утро 21 января стоимость первой криптовалюты составляет $102, 090 за монету.

Утром 20 января биткоин обновил исторический максимум. Цена достигла отметки в $109 тыс.