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20 января 2025, 17:45 Читати українською

Илон Маск может купить Intel

После непростого 2024 года Intel снова оказалась в центре внимания, на этот раз по слухам о возможном приобретении компании. Среди потенциально заинтересованных сторон называют ARM, Qualcomm, а также Илона Маска, который, по сообщениям, участвует в переговорах, пишет WCCFTech, передает mezha.media.

После непростого 2024 года Intel снова оказалась в центре внимания, на этот раз по слухам о возможном приобретении компании.

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Что известно

Исследовательская компания SemiAccurate оценивает вероятность продаж Intel третьей стороне на уровне 90%. Кроме того, аналитик SemiAnalysis отметил, что Илон Маск и представители Global Foundries и Qualcomm находятся во Флориде, где, вероятно, ведут переговоры по планам производителя чипов.

Согласно сообщениям, вышеупомянутые компании вместе с Илоном Маском, предположительно, провели встречу в имении Мар-а-Лаго, принадлежащем Дональду Трампу. Детали возможных переговоров остаются неизвестными.

Подробности

В то же время аналитик Citibank Кристофер Дайли заявил, что продажа Intel Илона Маску будет иметь негативный эффект для компании.

«Мы рассматриваем это как плохой результат для Intel, если она не сможет нанять генерального директора, который оставит коммерческий литейный бизнес…», — написал аналитик Дейли.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Три літри
Три літри
20 января 2025, 19:19
#
А ця дівчина хіба повернула борги за світер? Блохастий у збитках, звідки в візіонерши гроші? Путя більше грошей не дасть, йому самому треба.

Крім того, аналітик SemiAnalysis зазначив, що Ілон Маск та представники Global Foundries і Qualcomm перебувають у Флориді, де, ймовірно, ведуть переговори щодо планів стосовно виробника чипів.

Ілона теж завела собі двійників щоб одночасно тусити біля Трумпа та вести перемовини про купівлю?
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0
bonv
bonv
20 января 2025, 19:31
#
Пора Маску щось про крипту написати/сказати:))
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