Илон Маск может купить Intel

После непростого 2024 года Intel снова оказалась в центре внимания, на этот раз по слухам о возможном приобретении компании. Среди потенциально заинтересованных сторон называют ARM, Qualcomm, а также Илона Маска, который, по сообщениям, участвует в переговорах, пишет WCCFTech, передает mezha.media.

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Что известно

Исследовательская компания SemiAccurate оценивает вероятность продаж Intel третьей стороне на уровне 90%. Кроме того, аналитик SemiAnalysis отметил, что Илон Маск и представители Global Foundries и Qualcomm находятся во Флориде, где, вероятно, ведут переговоры по планам производителя чипов.

Согласно сообщениям, вышеупомянутые компании вместе с Илоном Маском, предположительно, провели встречу в имении Мар-а-Лаго, принадлежащем Дональду Трампу. Детали возможных переговоров остаются неизвестными.

Подробности

В то же время аналитик Citibank Кристофер Дайли заявил, что продажа Intel Илона Маску будет иметь негативный эффект для компании.

«Мы рассматриваем это как плохой результат для Intel, если она не сможет нанять генерального директора, который оставит коммерческий литейный бизнес…», — написал аналитик Дейли.