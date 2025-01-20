Украина обошла Испанию и попала в топ-10 мирового рейтинга производителей плодоовощной продукции

Испания выпадает из первой десятки рейтинга мировых производителей фруктов и овощей, поскольку ее обгоняют Египет, Индонезия и Украина. Об этом пишет EastFruit со ссылкой на Fruitnet.

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Что известно

Согласно данным Faostat, Египет, Индонезия и Украина обогнали Испанию в мировом рейтинге стран-производителей фруктов и овощей. Fepex показывает, что испанское производство упало на 10% в период с 2020 по 2023 год, с 31 млн тонн до 28 млн тонн.

Как пишет Fruitnet, в десятку стран-производителей фруктов и овощей в 2023 году вошли: