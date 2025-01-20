Испания выпадает из первой десятки рейтинга мировых производителей фруктов и овощей, поскольку ее обгоняют Египет, Индонезия и Украина. Об этом пишет EastFruit со ссылкой на Fruitnet.
Украина обошла Испанию и попала в топ-10 мирового рейтинга производителей плодоовощной продукции
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Что известно
Согласно данным Faostat, Египет, Индонезия и Украина обогнали Испанию в мировом рейтинге стран-производителей фруктов и овощей. Fepex показывает, что испанское производство упало на 10% в период с 2020 по 2023 год, с 31 млн тонн до 28 млн тонн.
Как пишет Fruitnet, в десятку стран-производителей фруктов и овощей в 2023 году вошли:
- Китай с 781,5 млн тонн;
- Индия с 221 млн тонн;
- США с 68,7 млн тонн;
- Турция с 56 млн тонн;
- Бразилия с 48 млн тонн;
- Мексика с 40 млн тонн;
- россия с 35 млн тонн;
- Индонезия с 34 млн тонн;
- Египет с 33 млн тонн;
- Украина с 30 млн тонн.
Источник: Минфин
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