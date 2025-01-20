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20 января 2025, 11:36 Читати українською

Мелания Трамп, вслед за мужем, также выпустила собственный мемкоин

Жена избранного президента США Дональда Трампа Мелания запустила вслед за мужем собственный мемкоин, запущенный на блокчейне Solana — $MELANIA. Об этом она написала в соцсети Х, пишет «Укринформ».

Жена избранного президента США Дональда Трампа Мелания запустила вслед за мужем собственный мемкоин, запущенный на блокчейне Solana — $MELANIA.
Фото: bbc.com

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«Официальный мем Мелании уже есть! Вы можете купить $MELANIA сейчас», — написала она.

Как отмечает Forbes, цена криптовалюты Мелании резко подскочила, поскольку трейдеры бросились ее покупать и достигла $6, обеспечив рыночную капитализацию в размере более $5 млрд.

Что известно о $TRUMP

17 января Дональд Трамп сообщил о запуске собственной криптовалюты — мемкоина $TRUMP. Ее цена стремительно выросла с момента запуска, войдя в топ-20 криптовалют по размеру рыночной капитализации — $14 млрд.

Читайте также: Трамп запустил собственную криптовалюту — мемкоин $TRUMP

Однако 19 января, после объявления жены Трампа о собственной криптовалюте-конкуренте, цена мемкоина Трампа обвалилась на 40%.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+45
lol123
lol123
20 января 2025, 11:39
#
Я в ахуї від цих відвертих пірамід на найвищому щаблі влади)
+
0
Riojas
Riojas
20 января 2025, 12:26
#
МММкоины, никто не скрывает, что это лохотрон. Кто успел, тот заработал
+
+15
Dafxf4300
Dafxf4300
20 января 2025, 11:51
#
Трампи навіть зі своїх похоронів зроблять шоу.
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