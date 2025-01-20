Мелания Трамп, вслед за мужем, также выпустила собственный мемкоин

Жена избранного президента США Дональда Трампа Мелания запустила вслед за мужем собственный мемкоин, запущенный на блокчейне Solana — $MELANIA. Об этом она написала в соцсети Х, пишет «Укринформ».

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«Официальный мем Мелании уже есть! Вы можете купить $MELANIA сейчас», — написала она.

The Official Melania Meme is live!



Вы можете купить $MELANIA сейчас. https://t.co/8FXvlMBhVf



FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P pic.twitter.com/t2vYiahRn6 — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 19, 2025

Как отмечает Forbes, цена криптовалюты Мелании резко подскочила, поскольку трейдеры бросились ее покупать и достигла $6, обеспечив рыночную капитализацию в размере более $5 млрд.

Что известно о $TRUMP

17 января Дональд Трамп сообщил о запуске собственной криптовалюты — мемкоина $TRUMP. Ее цена стремительно выросла с момента запуска, войдя в топ-20 криптовалют по размеру рыночной капитализации — $14 млрд.

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Однако 19 января, после объявления жены Трампа о собственной криптовалюте-конкуренте, цена мемкоина Трампа обвалилась на 40%.