Пострадавшие пользователи криптобиржи FTX из Украины не получат компенсацию — СМИ

Один из кредиторов FTX под ником Sunil обнародовал на платформе X информацию о том, что клиенты обанкротившейся биржи FTX из Украины, Египта, Ирана, Нигерии, Китая, россии и Саудовской Аравии не имеют права на получение компенсаций через текущих провайдеров распределения средств — компании BitGo и Кракен, пишет itc.ua.

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Подробности

Это решение действует, несмотря на признание со стороны FTX того факта, что кредиторы из этих стран могли открывать счета в указанных сервисах. Причины ограничения пока не известны.

FTX Claims Distribution Update



FTX индикаторы в странах, включая Египет, Иран, Нигерия, Украина, Китай, Россия, Саудовская Аравия не являются актуально эффективными для распределения с текущей distribution providers @bitgo @krakenfx despite FTX recognizing, creditors может быть… pic.twitter.com/GwgJyl — Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) January 17, 2025

Как видим, на официальном сайте Украины в списке допущенных к распределению компенсаций через BitGo и Kraken нет.

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Напомним

Как писал «Минфин», обанкротилась криптовалютная биржа FTX сообщила о начале плана реорганизации по главе 11 Кодекса США о банкротстве.

Известно, что дата также является началом распределения средств для клиентов, пострадавших от краха FTX. Они смогут получить выплаты через криптобиржи Kraken и BitGo.

Ожидается, что первоначальное распределение состоится в течение 60 дней с даты вступления в силу, а участие в нем будет осуществляться при соблюдении принципа «знай своего клиента» (KYC) и других требований по распределению, говорится в заявлении.