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19 января 2025, 16:00 Читати українською

Пострадавшие пользователи криптобиржи FTX из Украины не получат компенсацию — СМИ

Один из кредиторов FTX под ником Sunil обнародовал на платформе X информацию о том, что клиенты обанкротившейся биржи FTX из Украины, Египта, Ирана, Нигерии, Китая, россии и Саудовской Аравии не имеют права на получение компенсаций через текущих провайдеров распределения средств — компании BitGo и Кракен, пишет itc.ua.

Один из кредиторов FTX под ником Sunil обнародовал на платформе X информацию о том, что клиенты обанкротившейся биржи FTX из Украины, Египта, Ирана, Нигерии, Китая, россии и Саудовской Аравии не имеют права на получение компенсаций через текущих провайдеров распределения средств — компании BitGo и Кракен, пишет itc.ua.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПодробностиЭто решение действует, несмотря на признание со стороны FTX того факта, что кредиторы из этих стран могли открывать счета в указанных сервисах.
Фото: hashtelegraph.com

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Это решение действует, несмотря на признание со стороны FTX того факта, что кредиторы из этих стран могли открывать счета в указанных сервисах. Причины ограничения пока не известны.

Как видим, на официальном сайте Украины в списке допущенных к распределению компенсаций через BitGo и Kraken нет.

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Напомним

Как писал «Минфин», обанкротилась криптовалютная биржа FTX сообщила о начале плана реорганизации по главе 11 Кодекса США о банкротстве.

Известно, что дата также является началом распределения средств для клиентов, пострадавших от краха FTX. Они смогут получить выплаты через криптобиржи Kraken и BitGo.

Ожидается, что первоначальное распределение состоится в течение 60 дней с даты вступления в силу, а участие в нем будет осуществляться при соблюдении принципа «знай своего клиента» (KYC) и других требований по распределению, говорится в заявлении.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Bookseller
Bookseller
19 января 2025, 16:25
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А что разве на счету биржи умные люди держали значительные суммы? Если не значительные, то и нечего переживать, если значительные, то нужно учиться, в данном случае на собственном опыте учиться: не твои ключи — не твои монеты! Я думаю, что такой опыт стоит этих потерянных денег! Поэтому можно считать, что вы просто оплатили курсы для новичков «как правильно хранить крипту» с проверкой знаний на практике.
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