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18 января 2025, 13:39 Читати українською

Верховный суд США поддержал закон о возможности блокировки TikTok

Верховный суд США поддержал закон, который позволяет заблокировать TikTok в стране, передает NBC News.

Верховный суд США поддержал закон, который позволяет заблокировать TikTok в стране, передает NBC News.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиДеталиЗакон, о котором идет речь, требует от китайской ByteDance, которая владеет платформой, продать американское подразделение соцсети к воскресенью, 19 января, за день до инаугурации Дональда Трампа.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали

Закон, о котором идет речь, требует от китайской ByteDance, которая владеет платформой, продать американское подразделение соцсети к воскресенью, 19 января, за день до инаугурации Дональда Трампа. Если продажа не состоится, приложение может быть запрещено в Соединенных Штатах. TikTok пытался оспорить этот закон, однако Верховный суд отклонил иск компании.

«Масштабы TikTok и его восприимчивость к контролю со стороны иностранных государств, а также огромные массивы конфиденциальных данных, которые собирает платформа, оправдывают особое отношение к платформе для решения проблем национальной безопасности», — заявили в суде.

Там добавили, что оспариваемые положения направлены на защиту государственных интересов, не связанных с подавлением свободы слова.

Впрочем, как отмечает NBC News, непонятно, будут ли власти США предпринимать какие-либо действия по исполнению закона в воскресенье.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что «TikTok должен оставаться доступным для американцев», подчеркнув при этом, что все же нужно уделить внимание вопросам национальной безопасности.

Читайте также: TikTok в США могут запретить. Байден подписал закон

Трамп также может попытаться сохранить доступ к приложению. The Washington Post 15 января со ссылкой на источники писала, что избранный президент США рассматривает возможность принятия указа, который приостановит исполнение закона о запрете TikTok на срок от 60 до 90 дней, что даст компании время для переговоров о продаже или альтернативном решении.

Предыстория

В ноябре 2024-го The Wall Street Journal писала, что главный исполнительный директор TikTok Шоу Цзы Чу обратился к Илону Маску за посредничеством в переговорах с администрацией Трампа. Во время своего предыдущего президентского срока республиканец подписал указ о запрете TikTok, который заблокировали в суде. При этом в ходе своей предвыборной кампании в 2024 году он изменил риторику в отношении платформы. 17 января Трамп заявил, что созвонился с председателем КНР Си Цзиньпином. Одной из тем их разговора был TikTok, рассказал избранный президент США.

Читайте также: Китай хочет продать TikTok Илону Маску

Джо Байден подписал закон, в соответствии с которым приложение могут заблокировать на территории Соединенных Штатов, если американское подразделение соцсети не будет продано, весной прошлого года. Этот шаг объяснили необходимостью обеспечить национальную безопасность и предотвратить нарушения конфиденциальности данных. В мае TikTok подал иск, оспаривающий конституционность подписанного закона. ByteDance заявила, что не может и не будет продавать свои активы в США.

В декабре 2024-го TikTok попросил временно заблокировать этот закон, пока Верховный суд не примет решение по апелляции. В середине того же месяца апелляционный суд США отклонил просьбу TikTok о временной заморозке закона. В конце декабря 2024-го Трамп призвал Верховный суд США отсрочить запрет соцсети, чтобы попытаться урегулировать ситуацию.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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