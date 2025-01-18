Litecoin обогнал по росту ведущие криптовалюты

Litecoin (LTC) обогнал по росту за сутки ведущие криптовалюты. 17 января LTC обновил максимум с 5 декабря, достигнув $140. В предыдущий раз на таких высоких отметках альткоин торговался три года назад, в январе 2022 года.

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Что произошло

Litecoin за последние 24 часа подорожал на 15,8%. Монета, которую еще называют «цифровым серебром», занимает 19-е место в списке крупнейших по капитализации криптовалют с показателем $10,3 млрд.

Катализатором резкого роста стали сообщения о том, что Litecoin может стать следующей криптовалютой, на основе которой в США будет запущен спотовый биржевой фонд (ETF).

Причиной так считать стало то, что компания Canary Funds, подавшая ранее заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на запуск Litecoin-ETF, внесла в нее изменения. Это означает, что SEC начала рассматривать заявку Canary, считают эксперты рынка.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», стоимость Litecoin 18 января составляет $128.63.