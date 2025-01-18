Нигерия вступила в БРИКС в качестве страны-партнера, сообщила пресс-служба правительства Бразилии.
Нигерия стала партнером БРИКС
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Что известно
Нигерия занимает шестое место в мире и первое на африканском континенте по численности населения, к тому же у нее одна из крупнейших экономик в Африке, уточняется в сообщении.
Нигерия стала девятой, получившей этот статус, наряду с Белоруссией, Боливией, Казахстаном, Кубой, Малайзией, Таиландом, Угандой и Узбекистаном, а сама категория стран-партнеров появилась на 16-м саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года.
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Напомним
После встречи приглашения стать государствами-партнерами были направлены 13 странам. С 1 января беларусь, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан получили статус страны-партнера. При этом, Индонезия также получила статус, но 6 января эта страна стала полноправным членом БРИКС, о чем она просила еще с 2010 года, когда к организации присоединилась Южная Африка.
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Изначально объединение называлось БРИК, его создали Бразилия, россия, Индия и Китай в 2006 году. Когда страной-членом стала ЮАР, организацию переименовали в БРИКС. В январе 2024 года к ней присоединились Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. Ожидалось, что с 1 января 2024-го в БРИКС также вступит Саудовская Аравия, но она взяла паузу в процессе присоединения.
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