Кабмин расширил действие льготного тарифа на электроэнергию для домов с электрическим отоплением

Кабинет министров изменил условия применения льготного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей, использующих ее для отопления. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Потребители, использующие электроотопительные установки, теперь будут платить полный тариф только за те объемы электричества, которые превышают лимит в 2 тысячи кВт/ч. За остальную потребленную электроэнергию они будут платить по тарифу 2,64 грн. Приняли сегодня соответствующее решение», — заявил премьер.

Шмыгаль напомнил, что тариф на электроэнергию для населения установлен на уровне 4,32 грн за кВт-ч. В то же время для домохозяйств, использующих электроотопительные установки, предусмотрен льготный тариф — 2,64 грн за кВт/ч.

«До сегодняшнего дня он касался тех, кто потребляет до 2 тыс. кВт/ч электроэнергии в месяц. Однако есть много людей, потребляющих больше этого лимита и вынужденных платить по полному тарифу. Чтобы это исправить, было принято постановление о дифференциации льготного тарифа за счет механизма ПСО», — пояснил глава правительства.

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Напомним

«Минфин» писал, что Кабинет Министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2024 года до 4,32 грн за кВт/ч, независимо от объема потребления.

Сниженный тариф оставили только для потребителей, использующих электроэнергию для отопления в зимний сезон. Он составлял 2,64 грн за киловатт при потреблении до 2 000 кВт/ч в месяц.

Действующий тариф на электроэнергию для населения действует до 30 апреля 2025 года.