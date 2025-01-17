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17 января 2025, 17:53 Читати українською

Кабмин расширил действие льготного тарифа на электроэнергию для домов с электрическим отоплением

Кабинет министров изменил условия применения льготного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей, использующих ее для отопления. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабинет министров изменил условия применения льготного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей, использующих ее для отопления.
Фото: freepik.com

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«Потребители, использующие электроотопительные установки, теперь будут платить полный тариф только за те объемы электричества, которые превышают лимит в 2 тысячи кВт/ч. За остальную потребленную электроэнергию они будут платить по тарифу 2,64 грн. Приняли сегодня соответствующее решение», — заявил премьер.

Шмыгаль напомнил, что тариф на электроэнергию для населения установлен на уровне 4,32 грн за кВт-ч. В то же время для домохозяйств, использующих электроотопительные установки, предусмотрен льготный тариф — 2,64 грн за кВт/ч.

«До сегодняшнего дня он касался тех, кто потребляет до 2 тыс. кВт/ч электроэнергии в месяц. Однако есть много людей, потребляющих больше этого лимита и вынужденных платить по полному тарифу. Чтобы это исправить, было принято постановление о дифференциации льготного тарифа за счет механизма ПСО», — пояснил глава правительства.

Читайте также: Министр энергетики рассказал, будут ли меняться тарифы на электроэнергию

Напомним

«Минфин» писал, что Кабинет Министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2024 года до 4,32 грн за кВт/ч, независимо от объема потребления.

Сниженный тариф оставили только для потребителей, использующих электроэнергию для отопления в зимний сезон. Он составлял 2,64 грн за киловатт при потреблении до 2 000 кВт/ч в месяц.

Действующий тариф на электроэнергию для населения действует до 30 апреля 2025 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
17 января 2025, 18:14
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Могли бы оставить лимит потребления до 100квт*ч/мес по
цене 50% от тарифа, но зачем поощрять тех, кто экономит э/э.
Поэтому решили поощрить только тех, кто её транжирит…
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