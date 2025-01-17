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17 января 2025, 16:14 Читати українською

Министр энергетики рассказал, будут ли изменяться тарифы на электроэнергию

Установленный на сегодняшний день тариф на электроэнергию будет действовать в течение текущего отопительного сезона, планов по его увеличению нет. Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает Укринформ.

Установленный на сегодняшний день тариф на электроэнергию будет действовать в течение текущего отопительного сезона, планов по его увеличению нет.
Фото: «Минфин»

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«На сегодняшний день тариф, который установлен на этот отопительный сезон, мы не планируем увеличивать. Это мы говорим сейчас о тарифе для населения. По тем расчетам, которые мы видим уже по факту прохождения за полгода, когда этот тариф был введен, он позволяет сбалансировать финансовый рынок и не накапливать долгов именно в этом сегменте», — сказал министр.

Он также добавил, что тарифы, рассматриваемые НКРЭКУ для оператора систем передачи или для оператора систем распределения, были установлены на год, соответственно, будут действовать в течение года.

«Я не вижу никаких предпосылок (для повышения — ред.). Разве что уровень разрушений будет таким, что просто они физически не смогут удерживать. Например, Укрэнерго — тарифная организация, все восстановление производит за собственные средства. Поэтому это должно быть уже такое глобальное разрушение, чтобы поднять этот вопрос», — отметил Галущенко.

Тарифы на газ

Он также подтвердил, что будут действовать тарифы и на газ и его распределение.

«Тарифообразование на газ… Вы знаете, что там изменений не произошло, тариф остался», — отметил министр.

Напомним

«Минфин» писал, что Кабинет Министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2024 года до 4,32 грн за кВт-ч, независимо от объема потребления.

Сниженный тариф оставили только для потребителей, использующих электроэнергию для отопления в зимний сезон. Он будет составлять 2,64 грн за киловатт при потреблении до 2000 кВт-ч в месяц.

Действующий тариф на электроэнергию для населения действует до 30 апреля 2025 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
17 января 2025, 17:02
#
А про гіперлуп чого не розповідаєте?
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