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17 января 2025, 15:52 Читати українською

Украина вышла на рекордный ВВП на душу населения — Минэкономики

Экономика Украины, несмотря на войну, продолжает расти. Кроме того, показатель Валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения уже превысил довоенный уровень. Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

Экономика Украины, несмотря на войну, продолжает расти.
Фото: НБУ

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В 2024 году Минэкономики оценивает рост реального ВВП Украины в 3,6%.

«Несмотря на все сложные условия, все проблемы с энергией, с человеческим капиталом, мы растем. Это, конечно, более возобновляемый рост после падения в 2022 году. Если смотреть на уровень ВВП по уровню населения, то мы сейчас вышли на рекордный ВВП на душу населения», — сказал Телюпа.

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ВВП на душу населения

ВВП на душу населения — это экономический показатель, демонстрирующий средний уровень производства товаров и услуг на одного человека в стране за определенный период (обычно за год). Он рассчитывается как отношение общего ВВП страны к количеству его населения.

ВВП на душу населения часто используется для оценки средней жизни в стране. Высший показатель может свидетельствовать о лучшем благосостоянии граждан.

При этом ВВП на душу населения не учитывает неравенство доходов, поэтому в странах с большой разницей между богатыми и бедными реальный уровень жизни может значительно отличаться от среднего показателя.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+161
nitrolog
nitrolog
17 января 2025, 16:13
#
Залізне правило для телемарафону: коли нема що розповідати — розповідай байки
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
17 января 2025, 16:23
#
Да ну на х…))))
+
+42
FogBRD
FogBRD
17 января 2025, 16:29
#
Все правильно говорят. или вы не верите?
ну вот возьмите лет 25 назад слоган помните — нас 52 мильона.
сейчас сколько? ну от силы 20. вот и возрастает ввп
+
+72
Riojas
Riojas
17 января 2025, 16:27
#
Но есть нюанс — это не ВВП вырос, это население сократилось
+
+75
SamBB
SamBB
17 января 2025, 16:41
#
Ахахахах… сікрєт економічного процвітання від Телюпи: скорочуємо населення на 40% - ВВП росте.

тре терміново колючим дротом мотатись зі сторони Європи, а то поляки з уграми як прочитають оті досягнення то понаїдуть і всю роботу позабирають)))

Яке позорисько…

+
0
nitrolog
nitrolog
17 января 2025, 17:10
#
Та звідки тому Телюпі знати щось про скорочення населення, в нього і усіх його працівників же бронь, та й не думаю що він думає про Україну. В Києві затори такі ж самі як були до війни, для нього нічого не змінилось він не бачить скорочення))
+
0
TattiReuven
TattiReuven
17 января 2025, 17:35
#
Ключевая фраза: «наявного населення»
+
0
3212242
3212242
17 января 2025, 17:47
#
А що то за такий рекордний ВВП, що навіть число не вказали?
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