Экономика Украины, несмотря на войну, продолжает расти. Кроме того, показатель Валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения уже превысил довоенный уровень. Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.
Украина вышла на рекордный ВВП на душу населения — Минэкономики
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В 2024 году Минэкономики оценивает рост реального ВВП Украины в 3,6%.
«Несмотря на все сложные условия, все проблемы с энергией, с человеческим капиталом, мы растем. Это, конечно, более возобновляемый рост после падения в 2022 году. Если смотреть на уровень ВВП по уровню населения, то мы сейчас вышли на рекордный ВВП на душу населения», — сказал Телюпа.
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ВВП на душу населения
ВВП на душу населения — это экономический показатель, демонстрирующий средний уровень производства товаров и услуг на одного человека в стране за определенный период (обычно за год). Он рассчитывается как отношение общего ВВП страны к количеству его населения.
ВВП на душу населения часто используется для оценки средней жизни в стране. Высший показатель может свидетельствовать о лучшем благосостоянии граждан.
При этом ВВП на душу населения не учитывает неравенство доходов, поэтому в странах с большой разницей между богатыми и бедными реальный уровень жизни может значительно отличаться от среднего показателя.
Комментарии - 8
ну вот возьмите лет 25 назад слоган помните — нас 52 мильона.
сейчас сколько? ну от силы 20. вот и возрастает ввп
тре терміново колючим дротом мотатись зі сторони Європи, а то поляки з уграми як прочитають оті досягнення то понаїдуть і всю роботу позабирають)))
Яке позорисько…