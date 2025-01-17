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17 января 2025, 12:42 Читати українською

В Украине снизился спрос на новые бензиновые авто

В 2024 году автопарк Украины пополнил 27,9 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями, что на 2% меньше, чем в 2023 году. Об этом сообщает Укравтопром.

В 2024 году автопарк Украины пополнил 27,9 тыс.
Фото: freepik.com

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Отмечается, что уменьшилась и доля бензиновых автомобилей в общих продажах новых легковых автомобилей. Если в 2023 году они охватывали 47% рынка новых авто, то сейчас — 40%.

Самые новые авто

В Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:

  • Mazda CX5 — 1738 ед.;
  • KIA Sportage — 1582 ед;
  • Renault Duster — 1553 ед.;
  • Skoda Octavia — 1278 ед;
  • Hyundai Tucson — 1210 ед.

В то же время спрос на импортируемые подержанные автомобили с бензиновыми ДВС увеличился на 9%, до 105,3 тыс. ед. Они охватили 47% первоначальных продаж подержанных легковушек, против 45% в 2023 году.

Подержанные авто

Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:

  • Volkswagen Golf — 7219 ед;
  • Audi Q5 — 4578 ед.;
  • Volkswagen Tiguan — 4414 ед;
  • Nissan Rogue — 4042 ед.;
  • Renault Megane — 3922 ед.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
17 января 2025, 14:04
#
Ви їх під копірку можете штампуєте замінюючи назву двигуна?
+
0
bonv
bonv
17 января 2025, 14:33
#
Б/у рулить:)
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