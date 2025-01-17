В 2024 году автопарк Украины пополнил 27,9 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями, что на 2% меньше, чем в 2023 году. Об этом сообщает Укравтопром.
В Украине снизился спрос на новые бензиновые авто
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Отмечается, что уменьшилась и доля бензиновых автомобилей в общих продажах новых легковых автомобилей. Если в 2023 году они охватывали 47% рынка новых авто, то сейчас — 40%.
Самые новые авто
В Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:
- Mazda CX5 — 1738 ед.;
- KIA Sportage — 1582 ед;
- Renault Duster — 1553 ед.;
- Skoda Octavia — 1278 ед;
- Hyundai Tucson — 1210 ед.
В то же время спрос на импортируемые подержанные автомобили с бензиновыми ДВС увеличился на 9%, до 105,3 тыс. ед. Они охватили 47% первоначальных продаж подержанных легковушек, против 45% в 2023 году.
Подержанные авто
Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:
- Volkswagen Golf — 7219 ед;
- Audi Q5 — 4578 ед.;
- Volkswagen Tiguan — 4414 ед;
- Nissan Rogue — 4042 ед.;
- Renault Megane — 3922 ед.
Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»
🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения
⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 2