В Украине снизился спрос на новые бензиновые авто

В 2024 году автопарк Украины пополнил 27,9 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями, что на 2% меньше, чем в 2023 году. Об этом сообщает Укравтопром.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмечается, что уменьшилась и доля бензиновых автомобилей в общих продажах новых легковых автомобилей. Если в 2023 году они охватывали 47% рынка новых авто, то сейчас — 40%.

Самые новые авто

В Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:

Mazda CX5 — 1738 ед.;

KIA Sportage — 1582 ед;

Renault Duster — 1553 ед.;

Skoda Octavia — 1278 ед;

Hyundai Tucson — 1210 ед.

В то же время спрос на импортируемые подержанные автомобили с бензиновыми ДВС увеличился на 9%, до 105,3 тыс. ед. Они охватили 47% первоначальных продаж подержанных легковушек, против 45% в 2023 году.

Подержанные авто

Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:

Volkswagen Golf — 7219 ед;

Audi Q5 — 4578 ед.;

Volkswagen Tiguan — 4414 ед;

Nissan Rogue — 4042 ед.;

Renault Megane — 3922 ед.

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями