«Были недостаточно жесткими»: будущий министр финансов США выступает за ужесточение санкций против россии

Скотт Бессент, который займет должность министра финансов США при Дональде Трампе, выступил с резкой критикой предыдущей власти, отметив, что выступает за ужесточение санкций против россии. Об этом пишет CNBC.

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Бессент заявил, что санкции следует усилить особенно против крупных нефтяных компаний. Это, по его мнению, заставит россию прекратить войну в Украине.

Слова Бессента являются одними из самых резких из всех заявлений команды Трампа в пользу усиления давления санкций на москву.

Бессент раскритиковал шаги, предпринятые администрацией президента Джо Байдена, назвав их недостаточными, которые теперь тяготят новую команду Трампа более высокими ценами на энергоносители.

«Я считаю, что санкции были недостаточно жесткими. Я считаю, что предыдущая администрация была озабочена ростом цен на энергоносители в США во время предвыборного сезона, и я озадачен тем, что советник по национальной безопасности Салливан, покидая свой пост, ужесточает санкции в отношении российских нефтяных компаний», — сказал он.

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