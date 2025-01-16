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16 января 2025, 18:00 Читати українською

Инфляция превысила прогнозы: как НБУ попытается ее усмирить

По итогам прошлого года, инфляция достигла 12%, что превысило прогнозы НБУ и ожидания большинства аналитиков. Что стало причиной ее роста, и ждать ли дальнейшего стремительного роста цен, в колонке для РБК-Украина рассказал директор Департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимира Лепушинский. «Минфин» выбрал главное.

По итогам прошлого года, инфляция достигла 12%, что превысило прогнозы НБУ и ожидания большинства аналитиков.

Причины

Основным фактором роста цен стала рекордно высокая температура и засуха летом и осенью. Сокращение урожая овощей почти на 1/5 привело к значительному росту их стоимости. Цены на овощи уже сравнялись в цене с соответствующей импортной продукцией.

Внутренние цены на зерно на фоне более низких урожаев и их недооцененности в предыдущие периоды также росли. Это привело к удорожанию продукции животноводства (из-за более высоких затрат на корма). Увеличение стоимости продовольственного сырья, а также дальнейший рост производственных затрат предприятий на энергообеспечение и оплату труда стимулировали быстрое повышение цен на обработанные продукты питания.

Диспропорции на рынке труда, возникшие на фоне дефицита квалифицированной рабочей силы, приводили к быстрому росту реальных заработных плат и, соответственно, к проинфляционным эффектам не только из-за более высоких затрат бизнеса, но и из-за оживления спроса. Также на ценах сказалась девальвация гривны, которая произошла в предыдущих периодах.

Однако в последние месяцы, несмотря на определенную девальвацию гривны по отношению к доллару, в целом курсовая динамика сдерживала инфляцию. Причина в том, что для украинского импорта значительно более важные другие валюты, в частности, евро, в отношении которого гривна с осени укреплялась.

Что будет дальше

Все прогнозы носят вероятный характер. Рассмотрим базовый — то есть тот, вероятность реализации которого превышает 50%.

Подавляющее большинство факторов, генерирующих инфляцию, носят временный характер. К примеру, с поступлением на рынок нового урожая продовольственная инфляция начнет замедляться. Конечно, есть некая вероятность, что засушливая погода будет второй год подряд. Но такой риск незначительный. Тем более, что в таком случае дефицит отечественной продукции компенсирует импорт. Повторение ситуации возможно только в том случае, если неблагоприятные погодные условия будут носить глобальный характер. Вероятность этого — еще меньше.

Воздействие более высоких затрат на энергию и оплату труда также уменьшится. Расходы на энергообеспечение в основном уже сказались на стоимости товаров и услуг. Зарплаты будут расти, но темпы замедлятся.

Годовой показатель инфляции будет ускоряться до апреля — мая из-за эффектов базы сравнения. А потом начнет замедляться.

Что делать

Временность большинства факторов инфляции не должна являться поводом для самоуспокоения. Просто ждать на берегу и наблюдать, как медленно снижается инфляция, — это тоже стратегия, однако рискованная.

Например, в послековидный период большинство ведущих центральных банков выбрали именно ее. Но в итоге должны были перейти к существенному повышению ключевых ставок для преодоления высокой инфляции, которая стала надолго затянувшимся вызовом.

Инфляция становится проблемой, когда начинают разбалансироваться ожидания в части будущей инфляции. Ведь это приводит к снижению ожидаемой реальной доходности финансовых инструментов в гривне, и в итоге приводит к еще более высокой и более устойчивой инфляции по факту. По оценкам НБУ, порог, когда инфляция начинает привлекать повышенное внимание общественности, — около 10%. Он уже пройден. Поэтому бездействие угрожало бы тем, что инфляция закрепится на высоких уровнях надолго.

Осознавая риски ускорения инфляции, НБУ прекратил цикл снижения учетной ставки еще в середине 2024 года. А в декабре перешел к повышению учетной ставки и намекнул, что продолжит задействовать этот инструмент, чтобы усмирить инфляцию.

Другая важная мера — сохранение устойчивости валютного рынка. Это не значит, что курс не будет меняться вообще. Он и дальше должен реагировать на изменение баланса спроса и предложения. Но курсовая динамика в целом должна согласовываться с достижением 5% инфляционной цели НБУ на прогнозном горизонте. Следовательно, колебания курса, в какую сторону они бы не происходили, будут умеренными.

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Ресурс для сбалансирования валютного рынка у НБУ есть. Объем международных резервов, по итогам года, достиг рекордного уровня. Они и дальше будут пополняться международной помощью, неопределенность по которой на 2025 год существенно уменьшилась.

Автор:
Лепушинский Владимир
Директор департамента монетарной политики и экономического анализа Лепушинский Владимир
НБУ
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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YevgenMuza
YevgenMuza
16 января 2025, 18:29
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Треба ще по тисячі роздати, тоді інфляція впаде.
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