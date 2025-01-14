Цены «садятся на диету»: почему продавцы не решаются радикально переписывать ценники

В Украине, по итогам декабря 2024 года, зафиксирована рекордная инфляция. Как свидетельствует свежая статистика Госстата, цены на потребительском рынке выросли в годовом измерении на 12%, а за месяц — с ноября по декабрь — на 1,4%. «Минфин» разбирался, что происходит с ценами на еду с начала этого года, и какие тенденции прогнозируют производители продуктов питания на ближайшее время.

Рекордные цены на овощи и «откат» по яйцам

По данным Госстата, в предыдущем месяце ценники в украинских магазинах продолжили разгоняться. В целом продукты питания подорожали, по сравнению с декабрем 2023 года, на рекордные 14,2%.

В лидерах по росту цен — хлеб (плюс 18,2% за год), молоко (плюс 18,8%), сыр и творог (плюс 16,2%), сливочное масло (плюс 33,9%), овощи (плюс 48,3%).

О причинах повышения цен на хлеб «Минфин» уже подробно писал. По словам первого вице-президента Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, главный фактор — стремительный рост цен на муку. Она начала дорожать еще с весны, и в течение нескольких месяцев ценник на сырье для пекарей подскочил с 8−9 до 15 грн за килограмм. К этому добавились общие инфляционные процессы, подорожание упаковки, электроэнергии, рост зарплатного фонда.

При этом торговые сети неохотно соглашались менять ценники, поэтому подорожание хлеба в рознице шло «вдогонку» за ростом его себестоимости.

Подорожание молочных продуктов в украинских магазинах также провоцировал, главным образом, рост цен на сырье. Так, на начало декабря 2024 года в Ассоциации производителей молока давали такую статистику цен на готовую продукцию:

молоко жирностью 2,5% стоило 55,04 грн, что на 8% больше, чем в предыдущем месяце, и на 22%, чем годом ранее;

кефир — 64,81 грн/кг (плюс 4,6% за месяц и 23% за год);

сметана жирностью 15% — 156,79 грн за килограмм, что на 6,5% больше, чем в ноябре, и на 24%, чем годом ранее;

питьевой йогурт — 101,86 грн/кг (плюс 7% за месяц и 15% за год);

творог жирностью 9% — 257,1 грн/кг (плюс 2,2% за месяц и 24% за год);

сливочное масло жирностью 73% — 518,23 грн/кг, а это на 4% больше, чем в предыдущем месяце, и на 30%, чем годом ранее. Подорожание сливочного масла подхлестнул не только рост цен на молочное сырье, но еще и его активный экспорт;

сыр «Украинский» — 499,4 грн/кг (плюс 1% за месяц и 16% за год).

Как отметил глава ассоциации Георгий Кухалейшвили, из-за высоких цен потребители с доходами ниже среднего начали отказывать себе в молочке. Поэтому производители стали сокращать отгрузки продукции на внутренний рынок. То есть ценники на целый ряд молочных изделий уже в декабре достигли своего «потолка».

В декабре список самых быстродорожающих продуктов возглавили овощи (плюс 3,7% за месяц и 48,3% за год). Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин связывает рост цен на них с двумя факторами. Первый — сокращение урожая (главным образом, из-за засухи летом 2024 года). Второй — рост себестоимости из-за высоких затрат фермеров на полив и хранение.

По данным EastFruit, с начала декабря, в частности, начала стремительно дорожать морковь. По состоянию на середину прошлого месяца цены на нее были на 83% выше, чем годом ранее. При этом многие производители в ожидании еще более высоких ценников намерено придерживали урожай, провоцируя таким образом дефицит на рынке. Схожая ситуация по картофелю, луку, капусте и другим овощам.

А вот яйца в декабре, наоборот, неожиданно подешевели, хотя до этого в течение нескольких месяцев били ценовые рекорды. В прошлом месяце ценник на них упал на 1,5%. В годовом измерении яйца подорожали на 13,1%, но общий накал страстей в этом сегменте улегся.

Среди причин удешевления яиц глава Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко называет уменьшение экспорта, увеличение производства в ноябре-декабре, а также усиление конкуренции между производителями, что заставляет их делать все больше «акционных предложений».

Олег Пендзин добавил, что аппетиты птицеводов снизились еще и потому, что АМКУ начало расследование на рынке яиц.

Минимально в декабре подорожало и мясо — на 0,9%, по сравнению с ноябрем, и на 3,1% — за год. По словам Пендзина, животноводы придерживают ценники вынуждено — мясо в Украине уже настолько дорогое, что многие потребители попросту не могут его себе позволить, поэтому спрос на этот продукт и так оставляет желать лучшего.

Новогодняя «распродажа»

«Минфин» ведет свой ценовой мониторинг на основные продукты потребительской корзины. Поэтому, есть возможность проанализировать, как среднестатистическая украинская семья в реальности «ощущает» инфляцию.

Анализ цен основной продуктовой корзинки в ноябре показал, что продуктовая инфляция превысила 20%, хотя, согласно официальной статистике, цены тогда выросли «всего» на 14,4%.

По подсчетам «Минфина», за первые 10 дней декабря продуктовая инфляция составила порядка 5,4% — то есть была на удивление низкой. Но со второй половины месяца украинцы активно начали готовиться к новогодним праздникам, спрос на продукты пошел вверх, что в теории могло изменить ценовую ситуацию.

Насколько в итоге подорожала еда за прошлый месяц?

Для подсчета среднего бюджета на продуктовую корзинку, «Минфин» ориентировался на перечень основных продуктов, с учетом норм рационального питания, составленный аналитиками picodi.com.

В него вошли:

Молоко — 10 литров;

Хлеб — 10 буханок;

Рис — 1,5 килограмма,

Творог — 1 килограмм;

Мясо — 6 килограмм;

Фрукты — 6 килограмм;

Овощи — 8 килограмм;

Яйца — 20 штук.

По итогам прошлого месяца эти продукты в отечественной рознице стоили:

10 литров молока жирностью 2,6% — 547,9 грн;

10 буханок пшеничного хлеба — 374,9 грн;

1,5 килограмма риса — 87,3 грн;

Килограмм творога — 280,1 грн;

6 килограмм курятины (филе) — 1 039,32 грн;

6 килограмм фруктов (яблоки) — 205,5 грн;

8 килограмм овощей (4 килограмма картофеля, по килограмму моркови; капусты, свеклы, лука) — 219,33 грн;

20 яиц — 152,8 грн.

Итого — 2 907,15 грн.

Для сравнения: по состоянию на 11 декабря такая же продуктовая корзинка стоила 2 942,4 грн. То есть к концу месяца она не только не подорожала, но и, наоборот, немного подешевела.

В ноябре такая же корзина стоила 2 791,1 грн, что на 116,05 гривен, или порядка 4,2%, дешевле, чем в декабре. Тем не менее подорожание продуктов питания, согласно данным «Минфина», за декабрь оказалось более значительным, чем по Госстату (он показал 1,9% роста).

Но все равно это далеко не тот «разгон» цен, который традиционно происходит к новогодним праздникам. К концу декабря на некоторые продукты цены даже немного опустились, по сравнению с первой декадой месяца.

Такой феномен, по мнению Олега Пендзина, объясняется тем, что в нынешнем году особого всплеска продаж в канун новогодних праздников не наблюдалось. Уже к середине декабря ценники по многим продуктам достигли «потолка», их продажи начали «сыпаться», поэтому продавцы «включили заднюю», перестав повышать стоимость товара и начав предлагать различные «акции» и «распродажи».

Что происходит с ценами в январе

Госстат дает статистику по ценам на еду только по итогам месяца. «Минфин», за счет собственного мониторинга, имеет возможность отслеживать ценовые тенденции более оперативно.

Как изменилась стоимость основной потребительской корзинки на 11 января?

10 литров молока стоят сейчас 589,2 грн (это более чем на 40 грн дороже, чем в декабре),

10 буханок хлеба — 399,9 грн (что более чем на 20 грн превышает стоимость в декабре),

1,5 килограмма риса — 87,3 грн (цена, по сравнению с декабрем, не изменилась),

Килограмм творога — 280,4 грн (на 30 копеек дороже, чем в декабре),

6 килограмм курятины — 1 056 грн (на 16,7 грн дороже, чем в декабре),

6 килограмм фруктов — 171,18 грн (на 34,3 грн дешевле, чем в прошлом месяце),

8 килограмм овощей — 210,03 грн (на 9,3 грн дешевле, чем в декабре),

20 яиц — 146,02 грн (на 6,8 грн дешевле, чем в прошлом месяце).

Итого — 2 940,03 грн, или на 32,88 грн дороже, чем в декабре.

То есть за 10 дней января продуктовая корзинка снова подорожала, но незначительно.

Олег Пендзин говорит, что в этом месяце многие производители не рискнут пересматривать цены, опасаясь снижения продаж. «Спрос после праздников упал, а в случае повышения цен он может снизиться еще более существенно. Поэтому и поставщики, и розница взяли паузу», — отмечает Пендзин.

Сергей Карпенко говорит, что в ближайшее время цены ни на яйца, ни на курятину меняться не будут. Глава концерна «Ярослав» (в его структуру входит Киевская макаронная фабрика) Александр Барсук отметил, что по макаронам ценники пока тоже менять не планируют. Руководитель «Молочного альянса» Сергей Вовченко сказал «Минфину», что продажи на сегодня низкие. «Будем делать выводы после 15 января. Но в январе подорожания молочки точно не будет», — заверил он.

По данным Ассоциации производителей молока, цены на молочное сырье в Украине пошли вниз. По состоянию на 6 января молоко экстра-класса подешевело, по сравнению с прошлым месяцем, на 60 копеек — до 19,1 грн за килограмм. Молоко высшего сорта упало в цене на 35 копеек — до 18,35 грн. Одна из причин — обвал мировых цен на сливочное масло, и соответственно, снижение темпов его экспорта из Украины.

«Скидки» на сырье позволяют производителям сэкономить на себестоимости и, соответственно, снизить или как минимум не повышать ценники на молочку. К примеру, масло уже начало дешеветь, а рост цен на кисломолочные продукты остановился.

По овощам и фруктам ситуация заметно хуже. «К примеру, морковь только за последние две недели подорожала на 20% — до 31−32 грн за килограмм. Высокие цены на отечественную продукцию способствуют увеличению импорта, в частности, из Польши. Польскую морковь в наших магазинах предлагают по 35−36 грн за килограмм. Есть импорт из Польши и Литвы и по картофелю. За счет более дорогих импортных овощей борщовый набор в Украине продолжит расти в цене», — прогнозирует Олег Пендзин.

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По данным EastFruit, на прошлой неделе начали дорожать и яблоки. Цены на них, по сравнению с началом месяца, выросли на 13% — до 25−32 грн за килограмм на опте. Продукции хорошего качества на рынке немного, часть урожая уже испортилась, по этому возможет дальнейший рост цен. В итоге ценники на яблоки сейчас более чем на 60% превышают прошлогодние. Поскольку речь идет об оптовых ценниках, до розницы подорожание отдельных овощей и яблок докатится только в течение ближайшей недели-двух.

«Цены на продукты продолжат расти под давлением как внутренних факторов (низкого урожая, повышения себестоимости), так и девальвации гривны. Но, переписывая ценники, продавцы учитывают реальный платежеспособный спрос, который на данный момент, мягко говоря, не сильно высокий. Поэтому многие поостерегутся радикально менять цены, по крайне мере, в течение ближайшего месяца», — подытожил Олег Пендзин.