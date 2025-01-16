В 2024 году украинский автопарк пополнили 73 тысячи автомобилей с дизельными двигателями, что на 14% меньше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает Укравтопром.
В Украине упал спрос на дизельные авто
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Отмечается, что из 73 тыс. авто: 17,8 тыс. новых авто (+28%) и 55,2 тыс. б/у, ввозимых из-за границы (-22%).
Итак, на рынке новых легковых автомобилей дизельные авто охватили 25,6% продаж, против 22,8% в 2023 году. В то же время среди ввезенных подержанных легковушек доля дизельных машин составила 24,8%, по сравнению с 30% годом ранее.
Новые авто
Пятерка лидеров моделей новых дизельных легковушек выглядит следующим образом:
- Renault Duster — 5246 авто;
- Volkswagen Touareg — 1217;
- Toyota Hilux — 1072;
- Peugeot Landtrek — 826;
- Skoda Kodiaq — 774.
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Подержанные авто
Среди лидеров моделей импортируемых подержанных дизельных авто были:
- Renault Megane — 5021 авто;
- Skoda Octavia — 3924;
- Volkswagen Passat — 3731;
- Nissan Qashqai — 2943;
- Volkswagen Golf — 2050.
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