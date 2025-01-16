Минэкономики оценивает рост ВВП Украины в 2024 году в 3,6%

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2024 году оценивается в 3,6%. Об этом написала министр экономики Юлия Свириденко в Фейсбуке.

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Рост ВВП

«3,6% - ожидается рост ВВП по итогам 2024 года; +0,6% - к этому росту добавила политика „Сделано в Украине“. На 15,2% вырос украинский экспорт в денежном исчислении, достигнув $41,7 млрд», — отметила Свириденко.

Среди других важных результатов Свириденко отметила, что 67% доходов государства от всех предприятий страны обеспечили критически важные предприятия, которые бронировали своих работников, а приватизация принесла втрое больше запланированного — 12 млрд грн.

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«В фокусе на этот год сохранить экономическое восстановление и укреплять экономическую самодостаточность», — подчеркнула первый вице-премьер.

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Напомним

Как писал «Минфин», Украина по итогам 2024 года продемонстрировала умеренные темпы роста экономики в размере 3,8% согласно оперативной оценке ИЭД.