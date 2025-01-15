Овощи, «молочка» и подсолнечное масло: Какие продукты подорожали больше всего в 2024 году

Цены на продукты в Украине за 2024 год выросли в среднем на 14,1%. Больше всего подорожали овощи, молочные продукты и подсолнечное масло.

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Как изменились цены за год

В декабре 2024 по сравнению с декабрем 2023 средние цены на капусту выросли в 3 раза (на 204,0%) до 34,0 гривны за килограмм. Цены на морковь выросли в 2,5 раза (на 150,1%) до 28,6 гривны за килограмм. Картофель подорожал в 2 раза (на 96,6%) до 29,7 гривны за килограмм.

Пачка масла 200 грамм подорожала на 38,0% до 102,2 гривен, подсолнечное масло — на 22,9% до 72,7 гривны за литр.

В то же время, свинина подешевела на 4,6% до 184,8 гривны за килограмм, сало на 4,2% до 166,2 гривны за килограмм, сахар подешевел на 0,4% до 33,1 гривны за килограмм.

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Напомним

Как писал «Минфин», в Украине, по итогам декабря 2024 года, зафиксирована рекордная инфляция. %.

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