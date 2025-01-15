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15 января 2025, 12:16 Читати українською

ЕС рассматривает возможность постепенного запрета российского сжиженного газа и алюминия — Bloomberg

Европейский Союз рассматривает введение ограничений на импорт российского алюминия и поэтапный отказ от сжиженного природного газа (СПГ) в рамках нового пакета санкций, направленного против Москвы за ее полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Европейский Союз рассматривает введение ограничений на импорт российского алюминия и поэтапный отказ от сжиженного природного газа (СПГ) в рамках нового пакета санкций, направленного против Москвы за ее полномасштабное вторжение в Украину.
Фото: freepik.com

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Проект мер, который будет частью 16-го пакета санкций блока, включает ограничение еще десятков судов, являющихся частью российского «теневого флота» танкеров, транспортирующих российскую нефть, и дальнейший экспортный контроль товаров, используемых в военных целях.

Этот шаг также приведет к отключению большего количества банков от международной платежной системы SWIFT, сказали источники, которые говорили на условиях анонимности.

Ограничения на алюминий будут постепенно, а временные рамки и объем еще будут определены. Отмечается, что ЕС все еще должен решить, следует ли сделать запрет на импорт юридически обязательным, полагаться ли на правила как часть «дорожной карты», или на сочетание этих двух инструментов.

Проекты предложений все еще обсуждаются между государствами-членами ЕС и могут измениться до их официального представления.

Санкции могут стать самым сильным доводом для расторжения контрактов с российскими поставщиками, но они требуют единодушного одобрения стран-членов и имеют ограниченный срок действия.

Нежелание отказываться от российского газа

Европейские правительства, ранее не желавшие отказываться от российского СПГ, нервно наблюдают за ростом цен на газ из-за холодной погоды и новых санкций США в отношении российской энергетики.

США и ЕС постепенно налагали санкции на некоторые российские СПГ-проекты, чтобы сдержать планы Москвы по расширению экспорта, но эти усилия мало уменьшили аппетит региона к российским поставкам, не попавшим под ограничения. В прошлом году поставки в Европу выросли до рекордного уровня.

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россия была ключевым поставщиком на европейский рынок алюминия до полномасштабного вторжения в Украину.

На долю россии приходится около 6% европейского импорта, причем объемы поставок сократились вдвое по сравнению с уровнями 2022 года, отметила в записке аналитик Morgan Stanley Эми Гауэр.

Китай покупает российский металл в больших объемах с начала войны, и если будет введен запрет на импорт, влияние на рынок будет зависеть от того, удастся ли перенаправить дополнительные объемы, сказала она.

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Большие покупатели

Некоторые официальные лица заявили, что введение санкций в отношении российского трубопроводного газа нежизнеспособно, поскольку группа стран, включая Венгрию и Словакию, все еще полагаются на поставки российского газа от Газпрома.

Однако запрет на СПГ, импорт которого достиг рекордного уровня в прошлом году, выглядит более осуществимым, поскольку три страны, импортирующие наибольшую долю этого топлива — Испания, Бельгия и Франция — не должны блокировать штрафные меры против рф, считают чиновники.

Блок также взвешивает предложения по ограничениям на российский транспортный сектор, а также включению в список большего количества компаний в третьих странах, включая Китай и Объединенные Арабские Эмираты, которые помогают россии получать технологии производства оружия.

Отдельно ЕС стремится закрыть больше лазеек, позволяющих Москве обходить существующие ограничения, а также ввести более высокие тарифы на сельскохозяйственные товары и удобрения в рамках нового пакета санкций.

Блок намерен принять новый пакет мер в следующем месяце, в третью годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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