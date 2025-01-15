МВФ настаивал на повышении НДС как обязательном условии для Украины, но впоследствии отказался

Международный валютный фонд (МВФ) изначально требовал повышения налога на добавленную стоимость (НДС) как обязательного условия для продления финансовой поддержки Украины. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью телеканалу УТ-2.

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Что сказал министр

По словам министра, во время сентябрьской миссии МВФ представители фонда настаивали на повышении НДС как на предварительном условии получения средств. Это означало, что Украина получила бы финансирование только после выполнения этого требования. Однако в Украине существовала политическая договоренность не повышать НДС на данном этапе, и эта позиция имела поддержку большинства в Верховной Раде.

Марченко подчеркнул, что если бы МВФ не отказался от этого требования, Украина не смогла бы его выполнить.

Подробности

Следует отметить, что в меморандуме между Украиной и МВФ все же упоминается возможность повышения основной ставки НДС как потенциальный источник дополнительных доходов, особенно в случае непредвиденных обстоятельств. Этот пункт остается важным элементом планирования в случае кризисных ситуаций.

Министр финансов также отметил сложность вопроса повышения налогов, приводя примеры других стран, где подобные решения приводили к политическим кризисам и изменениям в правительствах. Он подчеркнул, что для Президента Украины Владимира Зеленского принятие такого решения было бы крайне сложным, и выразил благодарность за поддержку существующей договоренности по сохранению ставки НДС.

Предыстория

Напомним, что в конце прошлого года в Украине был поднят ряд налогов, в том числе военный сбор и сбор для ФЛП.

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