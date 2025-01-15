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15 января 2025, 8:32 Читати українською

С начала великой войны Украина получила от партнеров $117 миллиардов — Рожкова

Украина с начала полномасштабного вторжения получила от международных партнеров $117 млрд в виде грантов и долгосрочных кредитов. Об этом в теле эфире сообщила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, пишет «Укринформ».

Украина с начала полномасштабного вторжения получила от международных партнеров $117 млрд в виде грантов и долгосрочных кредитов.
Фото: prm.ua

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Подробности

«Всего с начала полномасштабного вторжения мы получили $117 миллиардов от наших международных партнеров. Треть из которых — гранты, это те деньги, которые не нужно будет возвращать. Остальные — это долгосрочные кредиты под очень низкий процент», — сказала она.

По словам Рожковой, в НБУ рассчитывают, что после завершения войны экономика начнет восстанавливаться благодаря как частным инвестициям, так и притоку капитала из-за рубежа. Она выразила надежду, что удастся наверстать то, что потеряли после начала полномасштабного вторжения, в частности, восстановить объемы экспортной выручки и резервы.

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При этом представитель НБУ подчеркнула, что сегодня резервы способствуют финансовой стабильности в Украине. Они обеспечивают потребность в импорте для повышения обороноспособности страны.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
Серый Петров
Серый Петров
15 января 2025, 9:12
#
И эти гранты пошли на  *** чинушь
+
+45
Riojas
Riojas
15 января 2025, 9:58
#
То есть ~80 миллиардов, пусть и долгих и под очень низкий процент, всё-таки надо будет вернуть?
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