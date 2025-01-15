Надежды инвесторов в ОВГЗ на быстрое прекращение войны после прихода Трампа могут быть ошибочными — Буца

Надежды инвесторов, которые держат украинские ОВГЗ (облигации внешнего госзайма), что война сразу прекратится после прихода Дональда Трампа, могут оказаться ошибочными. Об этом заявил правительственный уполномоченный Украины по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца в кулуарах форума Invisso CEE в Вене во вторник 14 января, передает Bloomberg.

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Буца сказал, что инвесторы ожидают скорых положительных результатов, поскольку долларовые облигации Украины в прошлом году выросли на 58% на фоне победы Дональда Трампа, пообещавшего быстро прекратить войну в Украине.

Чиновник сомневается, что такой расчет инвесторов был правильным.

Напомним, что Украина завершила реструктуризацию долга на $20 миллиардов в августе, но исключила из соглашения части своих обязательств, включая варранты, связанные с экономическим ростом.

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