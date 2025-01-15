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15 января 2025, 10:54 Читати українською

Надежды инвесторов в ОВГЗ на быстрое прекращение войны после прихода Трампа могут быть ошибочными — Буца

Надежды инвесторов, которые держат украинские ОВГЗ (облигации внешнего госзайма), что война сразу прекратится после прихода Дональда Трампа, могут оказаться ошибочными. Об этом заявил правительственный уполномоченный Украины по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца в кулуарах форума Invisso CEE в Вене во вторник 14 января, передает Bloomberg.

Надежды инвесторов, которые держат украинские ОВГЗ (облигации внешнего госзайма), что война сразу прекратится после прихода Дональда Трампа, могут оказаться ошибочными.
Фото: Министерство финансов Украины

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Буца сказал, что инвесторы ожидают скорых положительных результатов, поскольку долларовые облигации Украины в прошлом году выросли на 58% на фоне победы Дональда Трампа, пообещавшего быстро прекратить войну в Украине.

Чиновник сомневается, что такой расчет инвесторов был правильным.

Напомним, что Украина завершила реструктуризацию долга на $20 миллиардов в августе, но исключила из соглашения части своих обязательств, включая варранты, связанные с экономическим ростом.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
15 января 2025, 11:44
#
Та вже всі зрозуміли, що 21.01.2025 ні про яке припинення не може бути й мови. Вже республіканці заговорили про зниження віку для мобілізації. А це не один і не два місяці на прийняття закону. Потім ще мають пройти підготовку, а це ще приблизно два місяці. Ну, а потім ще невідомо скільки часу для стабілізації (утилі ії 18−25) фронту молодими воїнами. По самим скромним підрахункам, раніше грудня 2025-го це не станеться. На жаль.
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0
penetrator1963
penetrator1963
15 января 2025, 11:57
#
Обычно американские президенты не страдают популизмом, в отличие от украинских. но в этот раз Трамп проштрафился конкретно. а может мы просто чего-то не знаем. перед переговорами обычно самая горячая фаза, каждая сторона пытается войти в переговорный процесс с более сильной позицией. возможно, разговоры о мобилизации с 18 лет всего-лишь демонстрация возможностей. просто как бы даже это не позволит выровняться с рф по мобилизационному потенциалу. так что это классический цугцванг. большие дяди договорятся о новой системе безопасности, а про Украину снова забудут и вернут в болото обещаний и обеспокоенностей.
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
15 января 2025, 12:14
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Можно ссылку на оф источник о чеим они заговорили.
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0
Mini Mi
Mini Mi
15 января 2025, 12:41
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Удачи найти кого-то возрастом 18−21 тут. У меня все знакомые пацанов до 18 с 22 за границу отправляют. За два-три месяца до 18 лет
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+15
artarlit
artarlit
15 января 2025, 12:08
#
Украину снова забудут и вернут в болото обещаний и обеспокоенностей. В смысле забудут? Кредиторы 10 шкур снимут с остатков населения. У рабов на хлопковых плантациях прав больше было, чем у поствоенного украинца. Платить и каяться.
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