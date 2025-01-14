Минфин привлек 8,7 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов 14 января на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 8,76 млрд грн, что на 2,77 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 5,99 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

1,32 млрд грн под 15,10% с погашением 24 июня 2026;

1,89 млрд грн под 16,20% с погашением 9 июня 2027;

5,54 млрд грн под 14,70% с погашением 31 января 2029 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.