Американская нефтесервисная компания SLB вынуждена покинуть россию из-за санкций

Одна из крупнейших энергетических групп США SLB, более известная как Schlumberger, оказалась под давлением из-за требования прекратить свою деятельность в россии после введения новых санкций против нефтяного сектора рф. Об этом сообщает Financial Times.

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Два члена Конгресса США заявили, что компания SLB должна уйти из России, иначе рискует нарушить санкции США.

Ллойд Доггетт и Джейк Окинклос сделали это предупреждение после опубликованного в пятницу распоряжения администрации Байдена, запрещающего предоставление нефтяных услуг США лицам, находящимся в россии, с 27 февраля.

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SLB, крупнейшая в мире нефтесервисная группа, входит в число нескольких американских нефтяных компаний, все еще работающих в россии после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года. Два крупнейших западных конкурента SLB, Baker Hughes и Halliburton, продали свои российские бизнесы в 2022 году.

Расследование Financial Times в прошлом году выявило, что SLB подписала новые контракты, объявила о более чем 1 000 рабочих местах и импортировала оборудование в россию после того, как ее конкуренты покинули страну.

Призывы к SLB выйти из россии прозвучали спустя почти три года после полномасштбаного вторжения рф в Украину и отражают обеспокоенность тем, что некоторые западные компании продолжают оказывать важную поддержку энергетическому сектору россии.

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Именно нефтесервисная компания не ответила на запрос о новых ограничениях, но на своем вебсайте заявила, что серьезно относится к исполнению санкций.

Несмотря на то, что в официальном указе Министерства финансов США не упоминается ни сама SLB, ни ее дочерняя компания в россии, члены Конгресса и юристы отмечают, что новые ограничения создают дополнительные юридические риски для компании, если она продолжит работать в рф.