Мировые продажи автомобилей Volkswagen в 2024 году упали на 2,3%

Мировые продажи автомобилей немецкого автоконцерна Volkswagen в 2024 году упали на 2,3% по сравнению с 2023 годом, пишет Bloomberg.

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Падение поставок

В прошлому году Volkswagen поставил 9,03 млн автомобилей по всему миру. В 2023 году компания поставила 9,2 млн автомобилей.

На спад продаж повлияли слабый спрос в Китае, а также постепенное изменение тренда в сторону электромобилей.

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Так, общие поставки Volkswagen в Китай упали на 9,5%, до 2,93 млн автомобилей, а продажи электрокаров снизились на 3,4% в годовом выражении.

Напомним

В общем, 2024 был тяжелым годом для немецкой автомобильной промышленности. Продажи Mercedes упали на 3% из-за снижения спроса на самые дорогие модели в Китае и падения продаж электромобилей в Европе. Поставки BMW упали на 4% из-за проблем с запчастями, а продажи Porsche упали на 3%, во главе с падением в Китае на 28%.