Шмыгаль: На сегодняшний день Евросоюз — ключевой донор бюджета Украины

На сегодняшний день Европейский Союз — ключевой донор бюджета: Украина получила $50 миллиардов от начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«За 35 месяцев полномасштабной войны мы привлекли от ЕС и европейских стран в государственный бюджет уже более $50 млрд», — говорится в сообщении.

В этом году Украина получила от европейских партнеров первые 3 млрд евро, которые будут обеспечены доходами от замороженных активов россии, добавил Шмыгаль.

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Напомним

«Минфин» ранее писал, что 10 января 2025 года Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 3 млрд евро от Европейского Союза. Это первые средства, которые обеспечены доходами от замороженных активов россии.

13 августа 2024 года в государственный бюджет Украины поступило 4,2 млрд евро от Европейского Союза. Денежные средства являются частью макрофинансовой помощи ЕС в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.