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14 января 2025, 15:44 Читати українською

Госбюджет получил более 26,6 млрд гривен благодаря приватизации за последние 10 лет

В 2024 году украинский бюджет получил от приватизации 11,1 млрд грн: 9,9 млрд грн — цена продажи активов и 1,2 млрд грн — НДС. Это рекордные показатели. Об этом говорится в сообщении правительства.

В 2024 году украинский бюджет получил от приватизации 11,1 млрд грн: 9,9 млрд грн — цена продажи активов и 1,2 млрд грн — НДС.
Фото: depositphotos

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Сколько получили от приватизации

Всего за время полномасштабной войны от приватизации государство получило 14,7 млрд грн. Поступления от продаж государственных активов превысили суммарные показатели за предыдущие семь лет на 10%.

В 2024 году самым дорогим лотом малой приватизации стал отель «Козацький». Его приобрели за 400 млн грн — это равноценно суммарному результату приватизации за 2015−2016 годы.

Читайте также: За два года малая приватизация пополнила бюджет Украины почти на 9,6 миллиарда гривен

Самыми дорогими лотами большой приватизации стали гостиница «Украина» в Киеве и АО «Объединенная горно-химическая компания» — вместе они принесли 6,45 млрд грн бюджетных поступлений.

Читайте также: Рада приняла закон об упрощении приватизации государственных банков

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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