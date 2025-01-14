Госбюджет получил более 26,6 млрд гривен благодаря приватизации за последние 10 лет

В 2024 году украинский бюджет получил от приватизации 11,1 млрд грн: 9,9 млрд грн — цена продажи активов и 1,2 млрд грн — НДС. Это рекордные показатели. Об этом говорится в сообщении правительства.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько получили от приватизации

Всего за время полномасштабной войны от приватизации государство получило 14,7 млрд грн. Поступления от продаж государственных активов превысили суммарные показатели за предыдущие семь лет на 10%.

В 2024 году самым дорогим лотом малой приватизации стал отель «Козацький». Его приобрели за 400 млн грн — это равноценно суммарному результату приватизации за 2015−2016 годы.

Читайте также: За два года малая приватизация пополнила бюджет Украины почти на 9,6 миллиарда гривен

Самыми дорогими лотами большой приватизации стали гостиница «Украина» в Киеве и АО «Объединенная горно-химическая компания» — вместе они принесли 6,45 млрд грн бюджетных поступлений.

Читайте также: Рада приняла закон об упрощении приватизации государственных банков