Поступления от продажи российской нефти в прошлом году выросли почти на треть до самого высокого уровня по крайней мере с 2018 года, что было вызвано более высокими ценами на нефть, поскольку страна адаптировалась к международным санкциям. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Министерства финансов рф.

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В 2024 году налоги, связанные с нефтью, выросли до 9,19 трлн рублей ($89,4 млрд) по сравнению с 7,04 трлн рублей годом ранее. Эти поступления от добычи сырой и нефтепродуктов составили 83% от общих доходов россии от нефти и газа, которые в прошлом году достигли 11,13 трлн рублей.

Рост доходов от нефти отражает рост цен на нефть марки Urals, ключевую экспортную смесь россии, а ее скидка к мировому эталону Brent уменьшилась, даже несмотря на ценовой потолок, установленный странами «Большой семерки» (G7) в ответ на полномасштабное вторжение рф в Украину.

Москва адаптировалась к ограничениям, включая запрет Европейского Союза на импорт российской нефти, используя огромный «теневой флот» танкеров и переориентируя продажи нефти на азиатских клиентов.

Администрация президента США Джо Байдена ввела самые жесткие санкции против нефтяной промышленности россии — ключевой для финансирования агрессии кремля против Украины.

Новые санкции, объявленные на прошлой неделе, направлены против двух крупных производителей нефти «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», страховых компаний и трейдеров, связанных с сотнями грузов и примерно 160 нефтяными танкерами.

Средняя цена на нефть Urals, которая используется для налоговых расчетов, в прошлом году составила $67,6 за баррель, что почти на 10% выше среднего уровня 2023 года.

В это время нефтяная отрасль страны ощутила полное влияние ценового порога, установленного странами G-7, ограничившим доступ к западному судоходству и страхованию, а также снизившую цену Urals ниже $50 за баррель в первые месяцы года.

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В то же время, в 2024 году средний курс российского рубля составлял около 91,37 за доллар США, что на 10% меньше, чем в предыдущем году, что способствовало увеличению доходов бюджета в местной валюте.

Отмечается, что нефтегазовые поступления были бы выше прошлого года, если бы они не снизили значительные государственные субсидии национальным нефтепереработчикам.

По данным Министерства финансов рф, правительство выплатило 1,82 трлн рублей производителям топлива за поставку дизельного топлива и бензина на внутренний рынок. Эти выплаты частично компенсируют разработчикам нефтепереработчиков в ценах на автомобильное горючее в россии и за рубежом.