В 2024 году доходы россии от нефти выросли почти на треть

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 января 2025, 12:03 Читати українською

В 2024 году доходы россии от нефти выросли почти на треть

Поступления от продажи российской нефти в прошлом году выросли почти на треть до самого высокого уровня по крайней мере с 2018 года, что было вызвано более высокими ценами на нефть, поскольку страна адаптировалась к международным санкциям. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Министерства финансов рф.

Поступления от продажи российской нефти в прошлом году выросли почти на треть до самого высокого уровня по крайней мере с 2018 года, что было вызвано более высокими ценами на нефть, поскольку страна адаптировалась к международным санкциям.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В 2024 году налоги, связанные с нефтью, выросли до 9,19 трлн рублей ($89,4 млрд) по сравнению с 7,04 трлн рублей годом ранее. Эти поступления от добычи сырой и нефтепродуктов составили 83% от общих доходов россии от нефти и газа, которые в прошлом году достигли 11,13 трлн рублей.

Рост доходов от нефти отражает рост цен на нефть марки Urals, ключевую экспортную смесь россии, а ее скидка к мировому эталону Brent уменьшилась, даже несмотря на ценовой потолок, установленный странами «Большой семерки» (G7) в ответ на полномасштабное вторжение рф в Украину.

Москва адаптировалась к ограничениям, включая запрет Европейского Союза на импорт российской нефти, используя огромный «теневой флот» танкеров и переориентируя продажи нефти на азиатских клиентов.

Администрация президента США Джо Байдена ввела самые жесткие санкции против нефтяной промышленности россии — ключевой для финансирования агрессии кремля против Украины.

Новые санкции, объявленные на прошлой неделе, направлены против двух крупных производителей нефти «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», страховых компаний и трейдеров, связанных с сотнями грузов и примерно 160 нефтяными танкерами.

Средняя цена на нефть Urals, которая используется для налоговых расчетов, в прошлом году составила $67,6 за баррель, что почти на 10% выше среднего уровня 2023 года.

В это время нефтяная отрасль страны ощутила полное влияние ценового порога, установленного странами G-7, ограничившим доступ к западному судоходству и страхованию, а также снизившую цену Urals ниже $50 за баррель в первые месяцы года.

Читайте также: В США оценивают потери россии от новых нефтяных санкций в миллиарды долларов в месяц

В то же время, в 2024 году средний курс российского рубля составлял около 91,37 за доллар США, что на 10% меньше, чем в предыдущем году, что способствовало увеличению доходов бюджета в местной валюте.

Отмечается, что нефтегазовые поступления были бы выше прошлого года, если бы они не снизили значительные государственные субсидии национальным нефтепереработчикам.

По данным Министерства финансов рф, правительство выплатило 1,82 трлн рублей производителям топлива за поставку дизельного топлива и бензина на внутренний рынок. Эти выплаты частично компенсируют разработчикам нефтепереработчиков в ценах на автомобильное горючее в россии и за рубежом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами