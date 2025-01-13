Индия будет отказываться от попавших под санкции США танкеров с российской нефтью

Индия планирует запретить разгрузку нефти с танкеров, которые были внесены в санкционный список США из-за их участия в транспортировке российских грузов. Об этом заявил высокопоставленный чиновник в правительстве Индии, пожелавший остаться анонимным, пишет Bloomberg.

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Запрет Индии

Он сообщил, что танкерам из санкционного списка будет запрещено разгружать грузы. Исключение будут сделаны для судов, зафрахтованных до 10 января, при условии, что они завершат разгрузку до 12 марта.

Индийские банки потребуют сертификаты происхождения, чтобы гарантировать, что нефть не поступает от поставщиков, попавших под санкции США.

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Чиновник также рассказал, что индийские нефтеперерабатывающие заводы сейчас ведут переговоры о долгосрочных поставках со странами Ближнего Востока и могут запросить дополнительные объемы в зависимости от ситуации на рынке. Индия пересматривает участие государственных компаний в проекте Восток Ойл, также попавшего под санкции.

В случае уменьшения российских поставок индийские нефтепереработчики могут лишиться скидок, которыми они пользовались.

Чиновник убежден, что эффект санкций будет ощущаться через два месяца, когда закончится переходный период.

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«Поставка нефти не является проблемой, поскольку ОПЕК имеет резервные мощности на 3 миллиона баррелей в день, а поставщики вне ОПЕК, таких как США, Канада, Бразилия и Гайана, могут легко увеличить объемы… Цены на нефть остаются проблемой, но подорожание выше $80, вероятно, будет временным», — отметил индийский чиновник.

россия до сих пор не заявила о своей позиции по поводу новых санкций, но, вероятно, найдет способы доставлять нефть в Индию, убежден он.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», Соединенные Штаты и Великобритания объявили о введении санкций против российских «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и других компаний, связанных с «теневым» флотом танкеров, позволяющим рф экспортировать нефть в обход ограничений.

Согласно сообщению на сайте OFAC, в санкционный список попали 183 судна, в основном это танкеры, являющиеся частью «теневого» флота, а также нефтяные танкеры, принадлежащие российским операторам флота.