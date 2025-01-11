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11 января 2025, 15:17 Читати українською

«Будапештский меморандум — это х…я». Укрпочта выпустила марку с цитатой Зеленского (фото)

Укрпочта представила новую почтовую марку с цитатой президента Украины Владимира Зеленского о Будапештском меморандуме. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Укрпочта представила новую почтовую марку с цитатой президента Украины Владимира Зеленского о Будапештском меморандуме.
Фото: t.me/igorsmelyansky

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«Как обещал, марку „Будапештский меморандум — это х…я“ можно приобрести онлайн. Как всегда, Соломоновое решение: новинка выпущена в рамках проекта „Собственная марка“. Кто желает — тот покупает. Кому эта идея не нравится, тот обходит. Демократия и свобода слова в действии», — написал Смелянский в Telegram.

Позже Смилянский отметил, что почти за двое суток Укрпочта продала более 3 тысяч листов с маркой о Будапештском меморандуме более чем на 2 млн грн.

Характеристики

  • количество марок в листе — 9;
  • номинал каждой почтовой марки — U.

Где купить

Лист «Будапештский меморандум — это х…я» можно приобрести в интернет-магазине Укрпочты. Его стоимость составляет 600 грн.

Предыстория

5 января вышло интервью американского подкастера Лекса Фридмана с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Среди прочего Зеленский подверг критике Будапештский меморандум и напомнил, что основными гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, согласно договоренностям, были США, Великобритания и Россия.

Будапештский меморандум подписали 5 декабря 1994 года тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент России Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

россия нарушила условия меморандума, когда в 2014 году аннексировала Крым и начала агрессию в Донбассе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
0
Три літри
Три літри
11 января 2025, 15:59
#
😂🤣😂🤣
+
0
stas12345
stas12345
11 января 2025, 16:08
#
ПОТУЖНО
+
0
Ivavita
Ivavita
11 января 2025, 16:35
#
Дно
+
0
Александр Пивоварский
Александр Пивоварский
11 января 2025, 17:08
#
В принципе, как не маскируй пианино в кустах…
Лидер государства не должен использовать мат, это унижает не только его,
но и страну которую он представляет.
+
0
Три літри
Три літри
11 января 2025, 17:25
#
Лидер государства не должен использовать мат, это унижает не только его,
но и страну которую он представляет.

Пише людина яка сама глазувала з лідера держави. Ділема хрестика та трусів.
+
0
WeirdChamp
WeirdChamp
11 января 2025, 17:23
#
Клоунада
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