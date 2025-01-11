Укрпочта представила новую почтовую марку с цитатой президента Украины Владимира Зеленского о Будапештском меморандуме. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.
«Будапештский меморандум — это х…я». Укрпочта выпустила марку с цитатой Зеленского (фото)
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«Как обещал, марку „Будапештский меморандум — это х…я“ можно приобрести онлайн. Как всегда, Соломоновое решение: новинка выпущена в рамках проекта „Собственная марка“. Кто желает — тот покупает. Кому эта идея не нравится, тот обходит. Демократия и свобода слова в действии», — написал Смелянский в Telegram.
Позже Смилянский отметил, что почти за двое суток Укрпочта продала более 3 тысяч листов с маркой о Будапештском меморандуме более чем на 2 млн грн.
Характеристики
- количество марок в листе — 9;
- номинал каждой почтовой марки — U.
Где купить
Лист «Будапештский меморандум — это х…я» можно приобрести в интернет-магазине Укрпочты. Его стоимость составляет 600 грн.
Предыстория
5 января вышло интервью американского подкастера Лекса Фридмана с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Среди прочего Зеленский подверг критике Будапештский меморандум и напомнил, что основными гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, согласно договоренностям, были США, Великобритания и Россия.
Будапештский меморандум подписали 5 декабря 1994 года тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент России Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.
россия нарушила условия меморандума, когда в 2014 году аннексировала Крым и начала агрессию в Донбассе.
Комментарии - 6
Лидер государства не должен использовать мат, это унижает не только его,
но и страну которую он представляет.
но и страну которую он представляет.
Пише людина яка сама глазувала з лідера держави. Ділема хрестика та трусів.