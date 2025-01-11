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11 января 2025, 14:15 Читати українською

В США оценивают потери рф от новых нефтяных санкций в миллиарды долларов в месяц

В пятницу, 10 января, администрация президента США Джо Байдена ввела самый широкий пакет санкций, направленный на уменьшение доходов россии от нефти и газа. Данные санкции будут стоить россии миллиарды долларов в месяц. Об этом заявил представитель Белого дома во время общения с журналистами, передает Reuters.

В пятницу, 10 января, администрация президента США Джо Байдена ввела самый широкий пакет санкций, направленный на уменьшение доходов россии от нефти и газа.
Фото: pixabay.com

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По словам высокопоставленного чиновника Администрации Байдена, эти ограничения являются самыми значительными санкциями против российского энергетического сектора, крупнейшего источника доходов для военной машины Кремля.

Он объяснил, что логика санкций состоит в том, чтобы ударить по каждому этапу российской цепи добычи и доставки нефти. Потому введенные санкции касаются производителей нефти, танкеров, посредников, трейдеров и портов.

По словам чиновника, эти ограничения могут стоить России миллиардов долларов в месяц, если обеспечить их надлежащее соблюдение.

Другой представитель Администрации Байдена выразил надежду, что санкции против российской энергетики усилят давление на экономику России.

Напомним

Соединенные Штаты и Великобритания объявили о введении санкций против российских «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и других компаний, связанных с «теневым» флотом танкеров, позволяющим РФ экспортировать нефть в обход ограничений.

По данным российского «Коммерсанта», на «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» в последние месяцы приходилось до 20% российского экспорта нефти. «Сургутнефтегаз» ежемесячно отгружал около 1,9−2,2 млн тонн, «Газпром нефть» — 1,6−1,8 млн тонн.

Все операции с «Газпром нефтью» и «Сургутнефтегазом» должны быть свернуты до 27 февраля.

Воздействие на российский нефтяной сектор

Опрошенные российские аналитики и участники рынка ожидают, что новый санкционный пакет повлияет на весь нефтяной сектор России.

В частности, считают они, возникнут проблемы, связанные с ростом дисконтов на нефть и нефтепродукты, увеличением ставок фрахта из-за дефицита «чистых» танкеров, а также проведения оплаты.

«Сегодняшний пакет санкций — результат усилий правительства США, направленных, с одной стороны, на количественное расширение санкций против основных компаний-экспортеров, с другой — наносящих, возможно, даже более чувствительный удар по выстроенной финансово-юридической и логистической инфраструктуре», — отмечает партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин.

Доход от сжиженного природного газа

Минфин США впервые включил в санкционный список два действующих российских СПГ-завода. Это «Криогаз-Высоцк» на 660 тыс. тонн в год компании «Новатек» и Газпромбанка и завод «Портовая СПГ» «Газпрома» на 1,5 млн тонн в год.

В ноябре 2023 под санкции попал на тот момент проект «Арктик СПГ-2», где «Новатеку» принадлежат 60%. Впоследствии это остановило его работу.

По оценкам независимого эксперта Александра Собко, совокупная годовая выручка «Криогаз-Высоцк» и «Портовая СПГ» от продажи сжиженного природного газа может достигать $1,3 млрд за 2,2 млн тонн СПГ, экспортирующих площадки.

Он отмечает, что такие объемы значительны для мирового рынка, но в долгосрочной перспективе их остановка не приведет к кризису из-за наличия альтернативных мощностей.

«На мировом рынке СПГ все начинают запускаться новые мощности — это крупный Plaquemines LNG в США на 14 млн тонн, также в этом году ожидается запуск LNG Canada и некоторых других заводов», — добавил эксперт.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
11 января 2025, 16:47
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Бла-бла-бла. так легко за допомогою помирання українців США послаблює конкурентів ((…
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