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11 января 2025, 13:18 Читати українською

Bybit ограничит доступ к услугам в Индии, криптопирамида на $9,4 миллиона: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Криптобиржа Bybit ограничит доступ к своим услугам в Индии

Криптовалютная биржа Bybit сообщила о временном ограничении своей деятельности в Индии с 12 января 2025 г. в связи с вопросами со стороны регуляторов страны.

Индийские пользователи биржи не смогут открывать новые сделки или получать доступ к каким-либо продуктам на Bybit, кроме возможности выводить средства.

Любые операции по копитрейдингу и торговле ботами будут остановлены 13 января 2025 года. Объявления об обмене индийских рупий на криптовалюты (P2P-ads) будут удалены 12 января 2025 года.

Также клиенты криптоплатформы в Индии не смогут участвовать в кампаниях, то есть выполнять новые или текущие задания начиная с 12 января 2025 года.

Кроме того, все транзакции по карте Bybit Card будут ограничены.

Соучредитель Wolf Capital признал вину в создании криптопирамиды более чем на $9 миллионов

Соучредитель инвестиционной компании Wolf Capital Тревис Форд признал себя виновным в организации мошеннической схемы. Ее жертвами стали 2800 инвесторов. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник привлек $9,4 млн, обещая клиентам нереалистично высокую прибыльность.

35-летний Форд, проживающий в городе Гленпул, штат Оклахома, занимал в компании должность генерального директора. С января по август 2023 года он рекламировал Wolf Capital как «надежного партнера» для инвестиций в криптовалюту.

Используя сайты и соцсети, Ford гарантировал доходность в 1−2% в день (до 547% в год). При этом правоохранители уверены, что мошенник отдавал себе отчет в невозможности выполнения подобных обещаний.

Средства, собранные у инвесторов, использовались для личной выгоды Форда и его подельников.

В рамках соглашения с американскими властями Форд признал вину по обвинению в сговоре с целью электронного мошенничества. Ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Судья федерального суда примет окончательное решение после подробного рассмотрения всех факторов дела.

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Правила MiCA приведут к росту стейблкоинов в евро — JPMorgan

Правила Markets in Crypto Assets (MiCA), вступившие в силу в ЕС 30 декабря 2024 года, создали предпосылки для развития сегмента номинированных в евростейблкоинов. Об этом говорится в отчете JPMorgan, сообщает CoinDesk.

Согласно положениям закона, только соответствующие требованиям «стабильные монеты» могут использоваться как торговые пары на регулируемых рынках.

В результате базирующиеся в ЕС платформы скорректировали линейку продуктов.

Совместимые с MiCA стейблкоины вроде EURC от Circle усилили свои позиции за счет проблем конкурентов, считают в JP Morgan.

В ноябре Tether приняла решение о прекращении поддержки EURT из-за новых требований законодательства.

В Сенате США создадут посвященный криптовалютам подкомитет

Банковский комитет Сената США создаст подкомитет, посвященный криптовалютам. Об этом сообщает журналистка FOX Business Элеонор Терретт.

По ее словам, подкомитет будет «зеркальным отражением» комитета Палаты представителей финансовых услуг, который создал Патрик МакГенри в 2023 году.

Также в заявлении Террет сказано, что сенатор Синтию Ламмис предварительно избрали главой подкомитета до голосования полного состава комитета.

«Мне сообщили, что голосование за утверждение Ламмиса и новых членов от республиканцев и демократов (кандидатуры еще не определены), скорее всего, состоится в следующий четверг (16 января, — ред.) перед слушаниями по кандидатуре Скотта Тернера на должность министра жилищно-коммунального хозяйства», — отметила журналистка.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
11 января 2025, 16:28
#
Крипта в шорт:)))
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