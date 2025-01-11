Национальный банк в течение недели, с 6 по 10 января, купил на межбанковском валютном рынке $0,20 млн и продал $1036,65 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ за неделю продал более $1 миллиарда на межбанке
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Чистая продажа валюты составила $1036,45 млн.
Напомним
«Минфин» писал, что чистая продажа долларов Нацбанком в декабре 2024 года увеличилась до $5,28 млрд по сравнению с $2,73 млрд в ноябре, $3,43 млрд — в октябре, $3,21 млрд — в сентябре и $2,68 млрд — в августе прошлого года.
Источник: Минфин
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