Шмыгаль объяснил, почему Украина не может остановить транзит российской нефти в ЕС

Прекращение транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» будет нарушением со стороны Украины договора к Энергетической хартии и соглашения об ассоциации с ЕС, что может стать основанием для привлечения нашей страны к ответственности с выставлением финансовых требований. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов правительству, сообщает Укринформ.

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По словам Шмыгаля, транзит нефти по территории Украины осуществляется в соответствии с положениями договора к Энергетической хартии и соглашением об ассоциации с ЕС по обеспечению свободы транзита.

Кроме того, он отвечает условиям шестого пакета санкций ЕС, которым предусмотрено для Венгрии и Словакии исключение на запрет закупки нефти российского происхождения и ее поставку на их нефтеперерабатывающие заводы трубопроводным транспортом.

«Остановка транзита нефти по нефтепроводу „Дружба“ будет прямым нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и Соглашения об ассоциации с ЕС по Украине. При этом нарушение Украиной своих международных обязательств по безопасности транзита может быть использовано как достаточная основа для привлечения Украины к ответственности за прекращение надежного и бесперебойного транзита нефти», — добавил глава правительства.

В частности, соответствующие претензии могут быть предъявлены Венгрией, Словакией и Чехией с вероятным выставлением соответствующих финансовых требований.

«Это будут выставлять и исчислять страны, которые терпят соответствующие убытки, но это будут очевидно какие-то большие санкции, большие средства», — отметил Шмыгаль.

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Напомним

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете транзита российских нефти и газа через территорию Украины во время военного положения.

Украина транспортирует через свою территорию российскую нефть по нефтепроводу «Дружба» в европейские страны. Текущий контракт действует до конца 2029 года.