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10 января 2025, 14:03 Читати українською

В 2024 году количество перенесенных номеров мобильной связи выросло более чем вдвое

В 2024 году более 340 тысяч украинцев воспользовались услугой переноса номеров (MNP) к другому мобильному оператору, что в 2,3 раза больше по сравнению с показателем 2023 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте НКЭК.

В 2024 году более 340 тысяч украинцев воспользовались услугой переноса номеров (MNP) к другому мобильному оператору, что в 2,3 раза больше по сравнению с показателем 2023 года.
Фото: freepik.com

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По данным Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), больше всего абонентов в прошлом году потерял «Киевстар» — от него ушло 207,1 тыс. пользователей.

Перешли к другому оператору в 2024 году также 109,5 тыс. абонентов «Vodafone Украина» и 22,9 тыс. пользователей lifecell.

В то же время в lifecell перенесли больше всего номеров — 269,8 тыс. В «Vodafone Украина» перешли 54,1 тыс. пользователей, а в «Киевстар» — всего 16,6 тыс.

Интерфакс-Украина сообщает, по данным НКЭК, за пять лет действия услуги MNP 65% номеров было перенесено в lifecell (305,08 тыс. номеров), 18% (87,65 тыс.) — в «Vodafone Украина», 15 % (72,4 тыс.) — в «Киевстар».

При этом 44% (206,6 тыс.) абонентов перешли к другому оператору с сохранением номера от «Киевстара», 41% (195,7 тыс.) — от «Vodafone Украина» и 12% (59,55 тыс.) — от lifecell. Аналогичная тенденция сохранялась в 2023 году и в первом полугодии 2024 года.

Напомним

В декабре работа услуги смены мобильного оператора с сохранением номера была остановлена на 6 часов из-за резкого роста нагрузки.

Как писал ранее «Минфин», «Киевстар» анонсировал повышение стоимости тарифов в среднем на 25%. 16 декабря «Vodafone Украина» объявил о повышении тарифов подписки в среднем на 37%.

На следующий день после объявления о повышении тарифов «Vodafone Украина» отсрочил это решение для абонентов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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