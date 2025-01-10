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10 января 2025, 10:02 Читати українською

Спрос на гибридные авто в Украине за год вырос на 39%

В прошлом году автопарк Украины пополнили 23,9 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), это на 39% больше, чем в 2023 году, сообщает Укравтопром.

В прошлом году автопарк Украины пополнили 23,9 тыс.
Фото: pixabay.com

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Доля новых авто в этом количестве составила 57%, против 63% в прошлом.

Самые новые гибридные авто

  • В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов стал кроссовер Toyota RAV-4 (3 101 ед.).
  • Второй результат у Toyota Camry (781 ед.).
  • Третий по популярности — Nissan Qashqai (777 ед.).

Читайте также: Украинский рынок электромобилей за год вырос на 38%. Самые популярные модели

Подержанные гибридные авто

  • В регистрациях импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (896 ед.).
  • На втором месте Toyota Prius (609 ед.).
  • Замыкает тройку Toyota RAV-4 (586 ед.).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
10 января 2025, 10:20
#
Ну так крім гібридів вже скоро нічого продаватись не буде. В Європі вже якась там ітерація євро-6 в яку потрапляють лише гібриди, а звичайний двигун вже ні.

Це не тому що гібриди чимось краще. В них як раз ніяких переваг немає, цілком штучно нав'язаний покупцю варіант.
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