В прошлом году автопарк Украины пополнили 23,9 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), это на 39% больше, чем в 2023 году, сообщает Укравтопром.
Спрос на гибридные авто в Украине за год вырос на 39%
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Доля новых авто в этом количестве составила 57%, против 63% в прошлом.
Самые новые гибридные авто
- В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов стал кроссовер Toyota RAV-4 (3 101 ед.).
- Второй результат у Toyota Camry (781 ед.).
- Третий по популярности — Nissan Qashqai (777 ед.).
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Подержанные гибридные авто
- В регистрациях импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (896 ед.).
- На втором месте Toyota Prius (609 ед.).
- Замыкает тройку Toyota RAV-4 (586 ед.).
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Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Це не тому що гібриди чимось краще. В них як раз ніяких переваг немає, цілком штучно нав'язаний покупцю варіант.