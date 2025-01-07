В НБУ объяснили ослабление гривны в декабре

В декабре 2024 года спрос на иностранную валюту существенно увеличился главным образом из-за значительных бюджетных расходов. Поэтому среднемесячный обменный курс гривны в декабре умеренно девальвировал — на 1%. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за январь 2025 года.

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Отмечается, что в декабре чистый спрос на безналичную иностранную валюту существенно увеличился, учитывая рост бюджетных расходов и операций бизнеса в конце года.

«Учитывая необходимость компенсации увеличенного структурного дефицита частного сектора (преимущественно из-за сезонных факторов), а также с целью сохранения устойчивости валютного рынка, НБУ повысил объемы чистой продажи иностранной валюты (до $5,3 млрд)», — объясняют аналитики.

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В то же время, чистый спрос на наличном рынке сохранялся на уровне предыдущего месяца, а разница между наличным и официальным курсами в течение декабря составила около 1%.

Регулятор добавил, что для обеспечения устойчивости валютного рынка и постепенного замедления инфляции до 5% Нацбанк в декабре повысил учетную ставку до 13,5%.