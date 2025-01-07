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7 января 2025, 13:41 Читати українською

В НБУ объяснили ослабление гривны в декабре

В декабре 2024 года спрос на иностранную валюту существенно увеличился главным образом из-за значительных бюджетных расходов. Поэтому среднемесячный обменный курс гривны в декабре умеренно девальвировал — на 1%. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за январь 2025 года.

В декабре 2024 года спрос на иностранную валюту существенно увеличился главным образом из-за значительных бюджетных расходов.
Фото: НБУ

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Отмечается, что в декабре чистый спрос на безналичную иностранную валюту существенно увеличился, учитывая рост бюджетных расходов и операций бизнеса в конце года.

«Учитывая необходимость компенсации увеличенного структурного дефицита частного сектора (преимущественно из-за сезонных факторов), а также с целью сохранения устойчивости валютного рынка, НБУ повысил объемы чистой продажи иностранной валюты (до $5,3 млрд)», — объясняют аналитики.

Читайте также: Гривна в очередной раз обновила минимум в паре с долларом

В то же время, чистый спрос на наличном рынке сохранялся на уровне предыдущего месяца, а разница между наличным и официальным курсами в течение декабря составила около 1%.

Регулятор добавил, что для обеспечения устойчивости валютного рынка и постепенного замедления инфляции до 5% Нацбанк в декабре повысил учетную ставку до 13,5%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+30
angelvet
angelvet
7 января 2025, 14:07
#
Для пояснення НБУ за січень пропоную зробити Ctrl+C, Ctrl+V, лише замінити «наприкінці року» на «напочатку року».
+
0
Дядя Бодя
Дядя Бодя
7 января 2025, 15:03
#
В Україні власне, відсутній валютний ринок, оскільки 70−80% попиту на дол закриває НБУ. Хоче дає впасти до 42.30, хоче укріпить до 38.00. тому пояснення послаблення таке: «комусь треба дешева грн».
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