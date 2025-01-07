К «Дія.City» в 2024 году присоединилось 880 новых резидентов

К специальному налоговому режиму для IT-отрасли «Дія.City» в 2024 году присоединилось 880 новых резидентов, что в 2,4 раза больше по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Новые резиденты

Среди новых резидентов такие технологические компании как Grammarly, Rakuten Viber, Petcube, Intellias и Netpeak.

Также в прошлом году была запущена платформа CodeUA, которая помогает иностранным клиентам находить украинских подрядчиков. На платформе зарегистрировано 638 украинских компаний и более 100 иностранных клиентов.

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В рамках «Дии» стартовала программа е-резидентства, позволяющая иностранцам регистрировать компании в Украине и платить налоги в украинский бюджет.

«На следующий год планов еще больше, развитие цифровой экономики — один из приоритетов. Это путь к росту ВВП, укреплению экономики и армии», — добавил Федоров.