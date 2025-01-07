Финансирование стартапов в сфере ИИ достигло рекордных $97 миллиардов в 2024 году

Венчурные инвесторы вложили $97 млрд в стартапы в сфере искусственного интеллекта в США в прошлом году — это новый годовой рекорд многомиллиардных инвестиций в такие компании, как xAI Илона Маска, OpenAI и Anthropic. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные PitchBook.

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Инвестиции в ИИ

Сделки, связанные с искусственным интеллектом, составляют все большую долю от всех инвестиций в стартапы. Почти половина из $209 млрд, привлеченных американскими стартапами в прошлом году, была направлена в компании, занимающиеся искусственным интеллектом, — это самый высокий показатель за всю историю.

Общий объем финансирования стартапов за 2024 год вырос примерно на треть по сравнению с 2023 годом. Между тем, сами венчурные инвесторы привлекли $76,1 млрд для 508 фондов, что является самым низким показателем с 2014 года и самой низкой суммой в долларах с 2019 года.

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Цифры демонстрируют продолжающееся раздвоение венчурного бизнеса: крупным, стабильным фирмам стало легче привлекать деньги, как и некоторым из самых крупных и популярных стартапов.

В то время как компании, занимающиеся искусственным интеллектом, получают всё больше инвестиций, многие обычные стартапы в таких ранее популярных секторах, как корпоративное программное обеспечение, испытывают трудности с привлечением средств при вполне достижимых оценках, что отражает давнюю тенденцию в отрасли после пандемии.

Показатель первичных публичных размещений акций и приобретений стартапов, за которым пристально следят, — так называемые выходы на биржу — в 2024 году составил $149,2 млрд, что почти на $30 млрд больше, чем в 2023 году, и примерно столько же, сколько в 2022 году.

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Венчурным инвесторам и стартапам за пределами США пришлось сложнее. Финансирование стартапов в Европе сократилось до $61,6 млрд в 2024 году по сравнению с $66,7 млрд в 2023 году, как выяснил PitchBook.

А сделки в Азии сократились до $75,9 млрд со $100,1 млрд в 2023 году.