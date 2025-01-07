Минэкологии оценило ущерб от подрыва Каховской ГЭС в $14 миллиардов

Ущерб в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) составил около $14 млрд. Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук в интервью телеканалу Рада.

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Материальный ущерб

«Если говорить о материальной стороне этого ущерба, то начислено почти 14 млрд долларов ущерба, нанесенного разрушением Каховской дамбы и потерей этих водных ресурсов», — сказала министр.

Гринчук также отметила, что объем утраченных водных ресурсов из-за подрыва плотины можно сравнить с половиной запасов некоторых африканских стран. Она добавила, что для Украины это также было ощутимо, а потому все еще очень актуальна проблема водообеспечения пострадавших регионов.

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Подрыв Каховской ГЭС

Российские войска 6 июня 2023 года взорвали Каховскую ГЭС. В зоне подтопления оказались 80 населенных пунктов.