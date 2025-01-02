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2 января 2025, 14:23 Читати українською

Цены на газ в Европе выросли до максимума за год

Цены на газ в Европе выросли до максимума с октября 2023 года — на 4,3% до 51 евро за мегаватт-час. В настоящее время трейдеры наблюдают, как повлияет прекращение поставок российского газа через Украину на европейские хранилища. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на Bloomberg.

Цены на газ в Европе выросли до максимума с октября 2023 года — на 4,3% до 51 евро за мегаватт-час.
Фото: depositphotos

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Подробности

Отмечается, что остановка транзита совпадает с прогнозами низких температур в некоторых странах, что приведет к росту спроса на отопление.

В Словакии температура может опуститься до -7 градусов Цельсия до середины января.

Хотя Европа вряд ли останется без газа этой зимой благодаря запасам и поставкам из других стран трейдерам может быть сложнее пополнить хранилища для следующего отопительного сезона, отмечает издание.

«Увеличивается риск того, что ЕС войдет в зиму с низким уровнем газовых хранилищ, что сделает их пополнение дорогим», — заявил главный аналитик Global Risk Management в Копенгагене Арне Ломанн Расмуссен.

Читайте: Украина прекратила транзит российского газа

С потерей потоков через Украину Европа также углубит свою зависимость от сжиженного природного газа (СПГ). В прошлом году россия отгрузила рекордные объемы СПГ в регион, что сделало ее крупнейшим поставщиком после США.

Отмечается, что для стран Центральной и Восточной Европы, не имеющих выхода к морю, стоимость морского доставки в Германию, Польшу или Грецию, дальнейшей регазификации и транзита делает СПГ дорогостоящим вариантом.

Читайте: Зеленский об остановке транзита газа рф: Это одно из крупнейших поражений москвы

Словакия подсчитала, что импорт газа из Запада приведет к дополнительным расходам в размере 177 млн евро ($183 млн).

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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stariy07
stariy07
2 января 2025, 14:35
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Якщо порівнювати з ВІЙНОЮ в Україні, то це НІЩО ! Окупантів треба давити по всім фронтам!
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