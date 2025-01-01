500 самых богатых людей мира достигли богатства более $10 триллионов в этом году

500 самых богатых людей мира значительно увеличило свое состояние в 2024 году: лидерами среди миллиардеров стали Илон Маск, Марк Цукерберг и Дженсен Хуанг, которые помогли достичь нового рубежа — общей чистой стоимости активов в $10 триллионов. Об этом сообщает Bloomberg.

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Рост акций американских технологических компаний стал ключевым фактором, умножившим состояние этой тройки, а также таких предпринимателей, как Ларри Эллисон, Джефф Безос, Майкл Делл и соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин.

Только эти восемь «техно-гигантов» увеличили свое состояние более чем на $600 миллиардов в этом году — это 43% из общего роста в $1,5 триллиона среди 500 самых богатых людей, отслеживаемых индексом Bloomberg Billionaires Index.

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Кто лидирует

Однако главным лидером стал Маск — так называемый первый друг новоизбранного президента Дональда Трампа, который оказал беспрецедентную поддержку его переизбранию.

Близкие отношения Маска с будущим президентом способствовали росту стоимости его компаний, включая Tesla Inc., SpaceX и xAI. Это подняло его состояние до беспрецедентных $442,1 миллиарда — на $213 миллиардов больше, чем в начале года.

Разница в $237 миллиардов между ним и Безосом по состоянию на 17 декабря стала самой большой, когда-либо зафиксированной между первым и вторым местом в рейтинге Bloomberg.

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В общем, самые богатые люди мира выиграли от фондового рынка, который превзошел ожидания в 2024 году. Индекс S&P 500 вырос на 24% к понедельнику благодаря небольшой группе акций, известной как «Семерка чудес», в которую входят Tesla Маска, Meta Цукерберг и Nvidia Хуанга. Они обеспечили более половины доходности индекса.

Общая стоимость состояния, которое отслеживает индекс Bloomberg Billionaires, составила $9,8 триллиона на момент закрытия торгов в понедельник, немного снизившись с пика $10,1 триллиона 11 декабря из-за распродажи после Рождества.

Это состояние по размеру сравнимо с суммарным ВВП Германии, Японии и Австралии в прошлом году, согласно данным Всемирного банка.

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