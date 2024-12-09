Рост богатства миллиардеров за 10 лет опередил фондовые рынки — UBS

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 декабря 2024, 11:38 Читати українською

Рост богатства миллиардеров за 10 лет опередил фондовые рынки — UBS

Состояние миллиардеров за последние десять лет росло быстрее, чем фондовые рынки, говорится в новом ежегодном обзоре швейцарского банка UBS, посвященном сверхсостоятельным людям.

Состояние миллиардеров за последние десять лет росло быстрее, чем фондовые рынки, говорится в новом ежегодном обзоре швейцарского банка UBS, посвященном сверхсостоятельным людям.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рост богатства

С 2015 по 2024 год их общее богатство увеличилось на 121% — с $6,3 трлн до $14 трлн, в то время как индекс MSCI AC World за тот же период показал более скромный рост в 73%. При этом число миллиардеров выросло более чем на 50% — с 1 757 до 2 682 человек.

В отчете отмечается, что увеличение совокупного состояния самых богатых людей было обусловлено значительным ростом благосостояния супербогатых в США, который компенсировал снижение в Китае.

Так, с 2015 по 2020 год совокупное состояние китайских миллиардеров росло с впечатляющими темпами — более чем на 20% в год. Оно увеличилось на 137,6%, с $887,3 млрд до $2,1 трлн, благодаря активности предпринимателей, которые строили новые города и создавали лидирующие компании в области электронной коммерции.

Читайте:Тейлор Свифт обошла Рианну в списке самых богатых женщин-музыкантов мира

Однако с 2020 года в рамках кампании «общего процветания» и ужесточения регулирования состояние китайских миллиардеров ежегодно сокращается на 5%.

Доля Китая в глобальных фондовых индексах также снизилась. К 2024 году совокупное состояние китайских миллиардеров сократилось на 16%, до $1,8 трлн.

На этом фоне в Северной Америке состояние миллиардеров продолжает увеличиваться. С 2015 по 2020 год оно выросло на 52,7%, с $2,5 трлн до $3,8 трлн, а затем, с 2020 по 2024 год, выросло еще на 58,5%, до $6,1 трлн. Основными драйверами роста стали миллиардеры из секторов промышленности и технологий.

В Западной Европе рост состояния миллиардеров замедлился из-за высоких процентных ставок. С 2015 по 2020 год оно увеличилось на 43,6%, с $1,5 трлн до $2,1 трлн. С 2020 по 2024 год их благосостояние увеличилось на 29%, до $2,7 трлн, главным образом за счет таких отраслей, как технологии, включая программное обеспечение, мессенджеры и музыкальные стриминговые платформы.

Читайте: Французские миллиардеры, среди которых Бернар Арно, потеряли $58 млрд из-за падения спроса на роскошь

В обзоре «Амбиции миллиардеров» UBS отмечается, что за последние десять лет состояние технологических миллиардеров росло быстрее всего, что было ожидаемо (их состояние утроилось: с $789 млрд в 2015 году до $2,4 трлн в 2024 году).

Однако менее очевидным стало стремительное развитие их коллег из промышленного сектора (промышленники продемонстрировали второй по величине прирост, увеличив свое состояние с $480 млрд до $1,3 трлн).

Третий по росту сектор — сырьевой, включая добычу полезных ископаемых, сельское хозяйство и энергетику. Состояние миллиардеров этого сектора выросло с $718,1 млрд до $1,8 трлн благодаря растущей конкуренции за сырьевые ресурсы на фоне перехода к зеленой энергетике.

Сектор недвижимости оказался в числе отстающих: его рост замедлился после 2017 года из-за повышения ставок в США и Европе с 2022 года и проблем с коммерческой недвижимостью, вызванных пандемией.

Инвестиционный трамплин

Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами