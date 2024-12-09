Рост богатства миллиардеров за 10 лет опередил фондовые рынки — UBS

Состояние миллиардеров за последние десять лет росло быстрее, чем фондовые рынки, говорится в новом ежегодном обзоре швейцарского банка UBS, посвященном сверхсостоятельным людям.

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Рост богатства

С 2015 по 2024 год их общее богатство увеличилось на 121% — с $6,3 трлн до $14 трлн, в то время как индекс MSCI AC World за тот же период показал более скромный рост в 73%. При этом число миллиардеров выросло более чем на 50% — с 1 757 до 2 682 человек.

В отчете отмечается, что увеличение совокупного состояния самых богатых людей было обусловлено значительным ростом благосостояния супербогатых в США, который компенсировал снижение в Китае.

Так, с 2015 по 2020 год совокупное состояние китайских миллиардеров росло с впечатляющими темпами — более чем на 20% в год. Оно увеличилось на 137,6%, с $887,3 млрд до $2,1 трлн, благодаря активности предпринимателей, которые строили новые города и создавали лидирующие компании в области электронной коммерции.

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