Состояние миллиардеров за последние десять лет росло быстрее, чем фондовые рынки, говорится в новом ежегодном обзоре швейцарского банка UBS, посвященном сверхсостоятельным людям.
Рост богатства миллиардеров за 10 лет опередил фондовые рынки — UBS
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Рост богатства
С 2015 по 2024 год их общее богатство увеличилось на 121% — с $6,3 трлн до $14 трлн, в то время как индекс MSCI AC World за тот же период показал более скромный рост в 73%. При этом число миллиардеров выросло более чем на 50% — с 1 757 до 2 682 человек.
В отчете отмечается, что увеличение совокупного состояния самых богатых людей было обусловлено значительным ростом благосостояния супербогатых в США, который компенсировал снижение в Китае.
Так, с 2015 по 2020 год совокупное состояние китайских миллиардеров росло с впечатляющими темпами — более чем на 20% в год. Оно увеличилось на 137,6%, с $887,3 млрд до $2,1 трлн, благодаря активности предпринимателей, которые строили новые города и создавали лидирующие компании в области электронной коммерции.
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Однако с 2020 года в рамках кампании «общего процветания» и ужесточения регулирования состояние китайских миллиардеров ежегодно сокращается на 5%.
Доля Китая в глобальных фондовых индексах также снизилась. К 2024 году совокупное состояние китайских миллиардеров сократилось на 16%, до $1,8 трлн.
На этом фоне в Северной Америке состояние миллиардеров продолжает увеличиваться. С 2015 по 2020 год оно выросло на 52,7%, с $2,5 трлн до $3,8 трлн, а затем, с 2020 по 2024 год, выросло еще на 58,5%, до $6,1 трлн. Основными драйверами роста стали миллиардеры из секторов промышленности и технологий.
В Западной Европе рост состояния миллиардеров замедлился из-за высоких процентных ставок. С 2015 по 2020 год оно увеличилось на 43,6%, с $1,5 трлн до $2,1 трлн. С 2020 по 2024 год их благосостояние увеличилось на 29%, до $2,7 трлн, главным образом за счет таких отраслей, как технологии, включая программное обеспечение, мессенджеры и музыкальные стриминговые платформы.
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В обзоре «Амбиции миллиардеров» UBS отмечается, что за последние десять лет состояние технологических миллиардеров росло быстрее всего, что было ожидаемо (их состояние утроилось: с $789 млрд в 2015 году до $2,4 трлн в 2024 году).
Однако менее очевидным стало стремительное развитие их коллег из промышленного сектора (промышленники продемонстрировали второй по величине прирост, увеличив свое состояние с $480 млрд до $1,3 трлн).
Третий по росту сектор — сырьевой, включая добычу полезных ископаемых, сельское хозяйство и энергетику. Состояние миллиардеров этого сектора выросло с $718,1 млрд до $1,8 трлн благодаря растущей конкуренции за сырьевые ресурсы на фоне перехода к зеленой энергетике.
Сектор недвижимости оказался в числе отстающих: его рост замедлился после 2017 года из-за повышения ставок в США и Европе с 2022 года и проблем с коммерческой недвижимостью, вызванных пандемией.
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