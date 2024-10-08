Тейлор Свифт обошла Рианну в списке самых богатых женщин-музыкантов мира

Тейлор Свифт официально стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире, ее состояние оценивается в $1,6 млрд (около 1,45 млрд євро). Она впервые вошла в ежегодный рейтинг миллиардеров Forbes.

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Что известно

Свифт обогнала Рианну и теперь занимает второе место в общем списке самых богатых музыкантов, уступая лишь Jay-Z, чье состояние оценивается в $2,5 миллиарда (около 2,2 миллиарда евро).

В то время как Рианна ($1,4 млрд) все еще удерживает звание самой богатой женщины-музыканта всех времен, Свифт, возможно, скоро будет претендовать и на это звание.

Forbes подтвердил эту новость, проанализировав финансовое положение Свифт после исторического успеха ее тура Eras, и подсчитал, что $600 млн ее состояния составляют доходы от гастролей и гонорары, еще $600 млн — стоимость ее музыкального каталога, а $125 млн — инвестиции в недвижимость.

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Сообщается, что в прошлом году Свифт заработала 100 миллионов долларов только на роялти от потокового вещания Spotify, во многом благодаря альбому 2022 года «Midnights» и перезаписанной в 2023 году версии «1989» — «1989 (Taylor's Version)».

Свифт отличает то, что в отличие от многих музыкантов, ее состояние в первую очередь связано с ее музыкальной карьерой, и она является единственным музыкантом в истории, достигшим 10-значного состояния в основном за счет продаж альбомов и живых выступлений, а не за счет предпринимательской деятельности.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Свифт стала миллиардером в октябре прошлого года благодаря своему мировому туру Eras. Он стал первой серией концертов в истории, которая собрала на продаже билетов более $1 млрд.

По данным издания, прибыль певицы от Eras после налогообложения составила $190 млн.