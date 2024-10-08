Тейлор Свифт обошла Рианну в списке самых богатых женщин-музыкантов мира

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 октября 2024, 10:07 Читати українською

Тейлор Свифт обошла Рианну в списке самых богатых женщин-музыкантов мира

Тейлор Свифт официально стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире, ее состояние оценивается в $1,6 млрд (около 1,45 млрд євро). Она впервые вошла в ежегодный рейтинг миллиардеров Forbes.

Тейлор Свифт официально стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире, ее состояние оценивается в $1,6 млрд (около 1,45 млрд євро).
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Свифт обогнала Рианну и теперь занимает второе место в общем списке самых богатых музыкантов, уступая лишь Jay-Z, чье состояние оценивается в $2,5 миллиарда (около 2,2 миллиарда евро).

В то время как Рианна ($1,4 млрд) все еще удерживает звание самой богатой женщины-музыканта всех времен, Свифт, возможно, скоро будет претендовать и на это звание.

Forbes подтвердил эту новость, проанализировав финансовое положение Свифт после исторического успеха ее тура Eras, и подсчитал, что $600 млн ее состояния составляют доходы от гастролей и гонорары, еще $600 млн — стоимость ее музыкального каталога, а $125 млн — инвестиции в недвижимость.

Читайте:Певица Тейлор Свифт впервые вошла в рейтинг миллиардеров Forbes

Сообщается, что в прошлом году Свифт заработала 100 миллионов долларов только на роялти от потокового вещания Spotify, во многом благодаря альбому 2022 года «Midnights» и перезаписанной в 2023 году версии «1989» — «1989 (Taylor's Version)».

Свифт отличает то, что в отличие от многих музыкантов, ее состояние в первую очередь связано с ее музыкальной карьерой, и она является единственным музыкантом в истории, достигшим 10-значного состояния в основном за счет продаж альбомов и живых выступлений, а не за счет предпринимательской деятельности.

Читайте также: Тейлор Свифт: добавит экономике США $5 млрд и определит будущего президента

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Свифт стала миллиардером в октябре прошлого года благодаря своему мировому туру Eras. Он стал первой серией концертов в истории, которая собрала на продаже билетов более $1 млрд.

По данным издания, прибыль певицы от Eras после налогообложения составила $190 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает bovn и 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами