Укрзализныця добавит 52 вагона к поездам по всей стране, чтобы обеспечить спрос украинцев на поездки в предновогодний период. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Укрзализныця увеличивает количество вагонов на популярные рейсы для поездок на праздники
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В частности, Укрзализныця добавит сразу пять вагонов в состав поезда № 79/80 Львов — Киев — Днепр.
Дополнительные вагоны также добавлены в состав поездов:
- № 81/82 Киев — Ужгород,
- № 95/96 Киев — Рахов,
- № 39/40 Запорожье — Солотвино,
- № 127/128 Запорожье — Львов,
- № 121/122 Николаев — Киев и другие.
Отмечается, что это обеспечит около 4 000 дополнительных мест в обоих направлениях для пассажиров по всей стране.
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Кроме того, в этот период железная дорога обеспечивает пиковые перевозки и для организованных детских групп. К Новому году (включая 31 декабря) поездами воспользуется почти 7 тысяч пассажиров этой категории.
Источник: Минфин
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