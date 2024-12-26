Укрзализныця увеличивает количество вагонов на популярные рейсы для поездок на праздники

Укрзализныця добавит 52 вагона к поездам по всей стране, чтобы обеспечить спрос украинцев на поездки в предновогодний период. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В частности, Укрзализныця добавит сразу пять вагонов в состав поезда № 79/80 Львов — Киев — Днепр.

Дополнительные вагоны также добавлены в состав поездов:

№ 81/82 Киев — Ужгород,

№ 95/96 Киев — Рахов,

№ 39/40 Запорожье — Солотвино,

№ 127/128 Запорожье — Львов,

№ 121/122 Николаев — Киев и другие.

Отмечается, что это обеспечит около 4 000 дополнительных мест в обоих направлениях для пассажиров по всей стране.

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Кроме того, в этот период железная дорога обеспечивает пиковые перевозки и для организованных детских групп. К Новому году (включая 31 декабря) поездами воспользуется почти 7 тысяч пассажиров этой категории.